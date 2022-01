Poznejte důmyslné transparentní nebo mobilní LED obrazovky

Jak jde kupředu rozvoj televizních obrazovek, nabízí nám stále zajímavější a rozmanitější možnosti pro uplatnění. Už jste slyšeli kupříkladu u transparentní LED obrazovce? Přemýšlíte, jestli byste ji využili doma, ve své firmě nebo třeba ve velké prodejně? A co mobilní LED obrazovka? Kde najde uplatnění? V článku níže se dozvíte více.

Transparentní LED obrazovky překvapí i nadchnou

Stačí jediný pohled na transparentní LED obrazovky a budete vědět, že se určitě zamyslíte, zda a kde ve vašem podnikání můžete tento skvělý typ reklamy hodit. Průhledné LED panely se montují do oken nebo vitrín obchodních center, ale také do kanceláří, hotelů a podobně. Abyste si toho řešení reklamy či sídlení jiných informací mohli namontovat, není potřeba žádné povolení úřadů.

Na transparentní LED obrazovce můžete pouštět reklamní spoty, ukázky práce motorů, modelů v obleku, šatech, nebo lidem zprostředkovat výhodnou nabídku víkendových pobytů a podobně.

Jedinečná technologie propouští přes obrazovku až 80 % přirozeného světla. Transparentní LED obrazovka nezakrývá vnitřní zařízení místnosti, jen jej doplní o zajímavý prvek. Díky vysokému jasu obrazovky je možné použít ji i při slunečním světle. Minimální nároky na prostor a malá hmotnost minimalizují negativní dopad na vnější vzhled místnosti.

Interiérové mobilní LED obrazovky

Na webových stránkách ledbigboard.sk si můžete koupit i mobilní LED obrazovky, které jsou skvělým pomocníkem při mnoha příležitostech. Hodit se vám mohou do sportovních zařízení, do letištních hal nebo železničních čekáren, do koncertních, výstavních nebo konferenčních sálů, obchodních center, prodejen a mnohde jinde. Vyrobit je možné konstrukce s různou možností montáže dle vašich potřeb.

Podívejte se na ledbigoard.sk a vyberte si z bohaté nabídky kvalitních LED obrazovek. Budete jistě spokojeni.