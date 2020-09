Předpověď počasí kdykoliv a kdekoliv. Využijte naplno mobilní telefon

Pamatujete si ještě na dobu, kdy jste mohli předpověď počasí sledovat pouze v televizi v rámci zpravodajské relace? Museli jste pozorně hlídat čas, aby vám několikaminutový pořad vysílaný pouze párkrát za den neunikl, a od hlasatelů jste se dozvěděli jen rámcové informace o situaci v České republice, maximálně specifikované na jednotlivé kraje.

V případě, že jste potřebovali zjistit aktuální teplotu, museli jste mít za oknem nainstalovaný rtuťový teploměr. Později byla k dispozici domácí meteostanice, která sice ukazovala přesnější údaje, ale stejně jste se na ni nemohli stoprocentně spolehnout, jelikož ukazatele ovlivňovalo umístění čidla. Těmto časům ale dávno odzvonilo – a to díky nástupu počítačů a internetové sítě.

Aktuální informace během vteřiny

Internet nabízí nepřeberné množství webových stránek, na nichž lze zjistit o počasí vše, co chcete vědět. Informace jsou mnohem podrobnější a přehlednější než v televizi – a především jsou vždy aktuální. Navíc můžete přísun dat filtrovat dle svých osobních preferencí a potřeb. Chcete se dozvědět, jak bude v nejbližších dnech, či vás zajímá dlouhodobý výhled? Rádi byste se informovali o povětrnostních podmínkách, biozátěži nebo srážkách? Všechno je možné, stačí si vybrat.

Webové stránky můžete dnes otevřít také přímo ve smartphonech, díky nimž se vše zrychlilo ještě mnohem víc. Jen pár jednoduchých kliknutí, několik vteřin a na aktuální předpověď počasí se můžete podívat kdykoliv odkudkoliv. Navíc se už dávno nemusíte omezovat na Českou republiku.

Webová aplikace nabízí předpověď počasí i pro největší česká města – Prahu, Brno, Ostravu, Olomouc a další.

Počasí z celého světa

Internetová služba www.oblacno.cz nabízí základní informace o meteorologických podmínkách, jako je teplota ve stupních Celsia, hustota srážek, vlhkost či povětrnostní situace – a to o jakémkoliv městě na světě. Název žádaného města napíšete do vyhledávače, přičemž vám pomůže našeptávač s upřesněním kraje a státu. Kromě toho Oblačno dokáže čerpat informace z vaší aktuální polohy, pokud tedy povolíte její sdílení, získáte aktuální teplotu a předpověď z místa, na němž se právě nacházíte. Služba nabízí meteorologický výhled až na deset dní. Kromě přehledu jednotlivých dní je k dispozici také graf, na němž lze sledovat vývoj teploty, srážek a rychlosti a směru větru během 36 hodin. Navíc ukládá již vyhledávaná města, která si kdykoliv můžete opět vyvolat z historie.

Oblačno je responzivní, nabízí desktop i mobilní verzi a pohodlně se ovládá ve smartphonu i na stolním počítači či notebooku. Verze pro mobilní telefony má navíc tlačítka pro rychlé přeskakování z rubriky do rubriky. Ať už se chystáte na každodenní cestu do práce nebo na dovolenou, Oblačno bude s aktuálními informacemi vždy s vámi. Uložte si stránku do oblíbených záložek ještě dnes. Rozhodně nebudete litovat.