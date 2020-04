Přesuňte své podnikání na internet. Základem je správný eshop

V dnešní době se ukazuje, že online podnikání je nesmírně důležité. Správná internetová prezentace navíc nestačí a kdo nechce zůstat pozadu, měl by mít vlastní eshop. Díky několika různým dopravcům je možné prodávat téměř cokoliv. Kromě běžných věcí může jít také o nejrůznější online semináře, ebooky a podobné materiály. Pro všechno je však potřeba vytvořit přehledný a hlavně funkční eshop, který zákazníkovi výrazně zpříjemní a ušetří čas při nákupu.

Eshop na míru

Kdo dnes nemá vlastní eshop, jako by ani nebyl. Dnes to opravdu platí a všichni prodejci, kteří mohou svůj sortiment nabízet přes internet, mají v časech zavřených kamenných obchodů obrovskou výhodu a náskok. Pokud jste až do této chvíle váhali, jestli je eshop tím správným řešením, tak už není dál na co čekat.

Dobře připravený eshop na míru totiž rychle odstartuje online prodeje a pomůže zvednout klesající tržby. Díky velkému výběru dopravců mohou být i tyto náklady umírněné a při správné kalkulaci nepředstavují nadměrnou zátěž navíc.

Připravte svou nabídku na plnohodnotné fungování přes internet

To, co přinesl rok 2020, opravdu nikdo nečekal. Nemusí však nutně jít o špatnou věc. Částečně je možné využít dostupný prostor k výraznému vylepšení online služeb. Díky dnešním možnostem a technologiím rozhodně nejde o nic složitého, nemožného nebo snad příliš drahého.

Krabicové řešení pro úpravu podle vlastních představ

Kromě kompletně připraveného eshopu na míru si můžete vybrat také takzvané krabicové řešení. Díky tomu dokážete snadno vytvořit internetový obchod sami pro sebe i své zákazníky. K dispozici je několik verzí, které se dají upravit přesně tak, jak je potřeba. Výsledkem je dobře vypadající a fungující eshop připravený pro okamžité použití a s poměrně malými náklady.

Tvorba eshopu díky tomuto připravenému řešení není složitá ani finančně náročná, takže odpadají poslední výmluvy, proč se do toho nepustit.

Krásný design nestačí

Aby eshop dobře fungoval, nestačí jen vzhledově pěkný design. Technické řešení by mělo být správně naprogramované, aby se stránky rychle načítaly. Zároveň je třeba myslet na řadu detailů, jako jsou správně sepsané obchodní podmínky, snadné zadávání údajů k objednávce a podobně. Čím jednodušší a přehlednější bude eshop, tím více lidí osloví a skutečně provedou nákup. Eshop Pohoda navíc pamatuje i na účetnictví. Právě díky těmto systémům je vše v pořádku a připraveno pro vykázání.

Příprava pro efektivní online marketing

Výhody, díky kterým jsou prodej a podnikání na internetu jednoduché a snadné, se mohou stát i nevýhodou. A to hlavně ve chvíli, kdy si eshop připraví také konkurence. Být první v tom, kdo eshop založí, totiž už dávno nestačí. Kromě přízně věrných zákazníků, kteří vyloženě hledají vaši firmu, se musíte snažit oslovit i nové potenciální klienty. A právě s tím pomůže dobře připravený, nastavený a provedený online marketing. I když je velká část práce otázkou dobrého marketéra, velkou roli hraje právě výběr řešení, na kterém internetový obchod poběží.

Propojení s dalšími systémy

Aby toho nebylo málo, je dalším cílem při získání eshopu určitá automatizace. Ta nejenom představuje výraznou časovou úsporu, ale mnohdy slouží i jako efektivní eliminace chyb. Tvorba eshopu s napojením na ERP systémy, jako jsou Helios, Pohoda nebo Money, pomáhá řešit budoucí starosti a zjednodušit přechod na internet. Při výběru optimálního řešení eshopu by právě propojení s dalšími nástroji mělo patřit mezi hlavní kritéria rozhodující o tom, co nakonec zvolíte. Poděkují vám nejenom pracovníci, kteří budou se systémem pracovat, ale hlavně zákazníci, pro které bude nakupování přehledné, jasné, a hlavně rychlé.