Rozdíl mezi tiskovým plotrem a tiskárnou – v čem se liší a kdy je využijete

Stojíte před rozhodnutím, jaké tiskové zařízení si pořídit do firmy? Mnozí podnikatelé často tápou v rozdílech mezi klasickou tiskárnou a tiskovým plotrem. V tomto článku vám bez zbytečné technické hatmatilky vysvětlíme, jaké jsou mezi těmito zařízeními rozdíly. Dozvíte se, kdy vám postačí běžná tiskárna a kdy už je čas sáhnout po výkonnějším plotru.

1. Velikost a přesnost

Každý ví, co je to tiskárna. Většině z nás se vybaví zařízení stojící v rohu kanceláře, které chrlí dokumenty formátu A4 nebo A3. A přesně v tom tkví první zásadní rozdíl. Zatímco běžná tiskárna zvládne papír do velikosti A3, tiskový plotr si poradí s mnohem většími formáty.

Představte si, že potřebujete vytisknout velkoformátový banner nebo technický výkres. Běžná tiskárna by vám v takové situaci byla k ničemu.

Takzvaný tiskový plotr s ořezem má navíc další velkou výhodu. Dokáže vytištěný materiál rovnou oříznout do požadovaného tvaru. To oceníte třeba při výrobě samolepek, štítků, reklamních grafik a dalších výstupů, kde je po tisku potřeba přesně vyřezat určité tvary.

2. Způsob tisku

Jak funguje běžná tiskárna:

Běžná inkoustová tiskárna pracuje na principu postřiku malých kapek inkoustu na papír, a to pomocí pohyblivých trysek.

Tisk probíhá v řádcích (řádkový tisk) a mnohdy mají inkoustové tiskárny omezenou přesnost, zejména u velkých formátů.

Jak funguje plotr:

Co je to ale plotr? Ten používá na rozdíl od tiskáren sofistikovanější systém, kde je tisková nebo kreslicí hlava (u starších plotrů pera) vedená po přesně definované dráze (X a Y osy).

Specialisté z copygeneral.cz říkají, že díky tomu dosahují plotry mnohem vyšší přesnosti a detailnosti, zejména při práci s velkoformátovými tisky, technickými výkresy nebo grafickými návrhy.

3. Praktické využití

Běžná tiskárna najde uplatnění v každé kanceláři nebo domácnosti. Její doménou jsou běžné dokumenty, faktury nebo třeba i fotografie. Jakmile se ale pustíte do náročnějších projektů, nastupuje na scénu plotr.

Typické využití tiskového plotru:

architektonické výkresy a stavební plány

reklamní bannery a poutače

velkoformátové fotografie a umělecké tisky

propagační materiály a polepy

Kdy zvolit tiskový plotr?

To už částečně vyplývá z toho, co jsme právě zmínili. Pokud potřebujete tisknout velké formáty, technické výkresy nebo detailní grafiku ve vysoké kvalitě, je tiskový plotr jasná volba. Na druhou stranu, pokud hledáte do kanceláře zařízení na každodenní tisk dokumentů, bohatě vám postačí běžná tiskárna.

Plotry jsou sice větší investicí, ale pro firmy věnující se grafice, architektuře, stavebnictví či reklamě jsou často naprosto nezbytné a vyplatí se je pořídit.