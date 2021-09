S jakými typy filtrů a technologickými vychytávkami se můžete setkat v oblasti filtračních konvic?

Nutnou součástí filtračních konvic jsou filtrační patrony. Ty ovlivňují cenu provozu konvice, ale také jeho efektivitu. Životnost filtru do filtrační konvice je dána nejen množstvím přefiltrované vody, ale také její kvalitou. Například v oblasti s tvrdou kohoutkovou vodou budete muset filtr měnit častěji než tam, kde je voda bez vodního kamene. Jaké technologické vymoženosti vám pomohou filtrační konvici používat?

Indikátor výměny filtru v konvici

Filtry se ve filtrační konvici mění v době, kdy se zanesou. To ve většině případů nastane zhruba po měsíci používání či po přibližně 200 litrech přefiltrované vody. Některé konvice jsou opatřeny ukazatelem, který informuje o nutnosti výměny filtru. Díky němu na to již nemusíte myslet sami. Existují 2 druhy těchto indikátorů, mechanický a elektronický. Na mechanickém indikátoru si při jeho instalaci musíte ručně nastavit datum výměny a pak již jen sledovat kalendář. V případě elektronického indikátoru pouze při instalaci zmáčknete tlačítko a systém již čas počítá za vás. Tato druhá varianta je v mnohém lepší. Elektronické indikátory totiž dokážou kromě času sledovat také míru zanesení filtru a podle toho upozornit na nutnost výměny.

S jakými speciálními druhy filtrů se můžete setkat?

Kromě klasických filtrů, které z vody odstraní nežádoucí látky, existují i další typy filtrů do filtračních konvic. Ty nejenže odstraní z vody látky, které v ní nemají co dělat, ale také vodu obohatí o další látky potřební pro tělo, například hořčík nebo vápník. Takové filtry jsou označovány jako mineralizéry. Existují ale i speciální typy filtrů, které dokážou vytvořit vodu alkalickou, tedy zásaditější, která je ke konzumaci obzvláště vhodná.

Užijte si používání filtrační konvice

Se speciálními praktickými vychytávkami to bude snadné. Existují totiž drobnosti, které manipulaci s filtrační konvicí zpříjemňují. Jde například o průtočné víčko, které se samo odklopí, jakmile konvici dáte do polohy pro nalévání. Díky tomu s ní můžete manipulovat pouze jednou rukou. Dalším velice praktickým prvkem filtrační konvice na vodu je dno s protiskluzovou úpravou, které ocení zejména rodiče malých dětí, které na sebe rády svrhávají věci, které spatří na kuchyňské lince. Rozhodně oceníte také možnost mýt filtrační konvici v myčce na nádobí anebo ji naplněnou vodou uložit do lednice, kde se voda příjemně nachladí.