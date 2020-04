S šablonami Webnode si web vytvořilo již 40 milionů uživatelů

S pomocí šablon brněnské společnosti Webnode si zakládají vlastní webové stránky uživatelé po celém světě. V České republice bylo přes tuto platformu založeno již 3,1 milionu webů, na Slovensku pak 930 tisíc. Nejsilnějším trhem ale i nadále zůstává Brazílie s 10 miliony stránek.

Webové stránky v češtině i dalších jazycích

První editor spustila brněnská společnost Webnode v roce 2008 a brzy se služba rozšířila do celého světa. Významně k tomu pomohly jazykové mutace a také zavedení péče o zákazníky v mateřském jazyce uživatele. Zákaznická podpora je připravena pomoci s jakýmkoliv problémem, který může při tvorbě stránek potkat. K úspěchům služby aktuálně pomáhá více než 100 zaměstnanců, z nichž 40 % jsou cizinci 21 různých národností. V jazykových mutacích objevíte i jazyky jako je brazilská portugalština, holandština, lotyština, chorvatština nebo rumunštinu. Počet nových uživatelů šablon Webnode stále roste, každý měsíc v průměru o více jak 200 tisíc. V Brazílii, která patří v počtu založených stránek mezi první, jich je evidováno již přes 10 miliónů.

V Čechách vedou weby nabízející řemeslnické služby

S pomocí šablon Webnode je web hotový a viditelný do 5 minut. Právě pro jednoduché uživatelské prostředí, je jeho obliba tak vysoká. Internetové stránky jsou dokonale funkční, nechybí jim různé formuláře, zabezpečení komunikace formou HTTPS, blogy nebo registrace uživatelů. Kromě webových stránek nabízí i řešení pro vlastní e-shop. Každý, kdo uvažuje o online prodeji, tak dostane do ruky nástroj, se kterým to zvládne během několika minut.

V České republice se nejvíce založených stránek (18,1 %) věnuje nabízení řemeslnických služeb. Pro srovnání u stránek založených v anglickém jazyce je to 10,12 % a vede naopak s 12,9 % téma móda a styl. Na druhém místě je pak v naší zemi s 9,58 % oblast stavebnictví a třetí příčku s 6,94 % obsadily weby se sportovním a cestovatelským obsahem.

Počet webových stránek postavených na Webnode Země 2017 2020 Brazílie 9 milionů 10 milionů Španělsko 1 milionů 1,4 mil Itálie 600 tisíc 920 tis Česká republika 2,7 milionů 3,1 milionu Slovenská republika 770 tisíc 930 tisíc