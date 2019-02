První dynamický displej AMOLED Infinity Flex na světě, nekonečné možnosti multitaskingu a náš doposud nejflexibilnější fotoaparát – to vše v jednom revolučním zařízení.

Společnost Samsung Electronics představila s napětím očekávaný Galaxy Fold, nové skládací zařízení, které vytváří zcela novou mobilní kategorii. Galaxy Fold je vybaven vůbec prvním 7,3palcovým displejem Infinity Flex na světě, který umožňuje složit přístroj do kompaktních rozměrů s displejem na vnější straně. Galaxy Fold, jehož vývoj trval roky, nabízí nové a výkonné možnosti multitaskingu, sledování videí, hraní her a mnohem více, a uvádí tak do života nové zážitky i možnosti. O dostupnosti zařízení Galaxy Fold v České republice a jeho lokální ceně nebylo zatím rozhodnuto.

„Samsung dnes píše novou kapitolu v historii mobilních inovací a mění, co se u chytrých telefonů doposud považovalo za možné. Galaxy Fold je zástupcem zcela nové kategorie mobilních zařízení, která díky displeji Infinity Flex otevírá cestu dosud nevídaným možnostem,“ uvedl DJ Koh, prezident a generální ředitel divize IT & Mobile Communications společnosti Samsung Electronics. „Galaxy Fold jsme vytvořili pro ty, kdo chtějí zažít, jaké možnosti dokáže nabídnout prémiové skládací zařízení, a kdo chtějí překročit omezení běžných chytrých telefonů.“

Chytrý telefon. Tablet. Složený v jedno.

Galaxy Fold je zařízení, které tvoří samostatnou kategorii. Nabízí totiž uživatelům nový druh mobilní zkušenosti, neboť jim umožňuje dělat věci, jaké by s běžným telefonem nebyly možné. Uživatelé nyní dostávají do ruky to nejlepší z obou světů – kompaktní zařízení, které lze rozložením proměnit v chytrý telefon s doposud největším displejem, jaký telefon Samsung kdy nabídl. Galaxy Fold je výsledkem více než osmiletého vývoje, který následoval po představení prvního prototypu ohebného displeje společnosti Samsung v roce 2011, a snoubí se v něm inovace zaměřené na použité materiály, konstrukční řešení i technologii displeje.

Nové materiály displeje: Vnitřní displej není jenom ohebný. Lze jej úplně přehnout. Přehnutí je intuitivnější pohyb, ale je mnohem obtížnější takovou inovaci zrealizovat. Samsung vynalezl novou polymerovou vrstvu a vytvořil displej, který je přibližně o polovinu tenčí než běžný displej chytrého telefonu. Díky novému materiálu je Galaxy Fold ohebný a odolný, takže vydrží.

Vnitřní displej není jenom ohebný. Lze jej úplně přehnout. Přehnutí je intuitivnější pohyb, ale je mnohem obtížnější takovou inovaci zrealizovat. Samsung vynalezl novou polymerovou vrstvu a vytvořil displej, který je přibližně o polovinu tenčí než běžný displej chytrého telefonu. Díky novému materiálu je Galaxy Fold ohebný a odolný, takže vydrží. Nový pantový mechanismus: Galaxy Fold se otevírá hladce a přirozeně jako kniha a zavřít jej lze do zcela ploché a kompaktní podoby, což stvrdí uspokojivé zacvaknutí. Aby bylo možné něčeho takového dosáhnout, vyvinul Samsung sofistikovaný pantový mechanismus s do sebe zapadajícími ozubenými kolečky. Celý mechanismus je umístěn ve skrytém pouzdře, což zaručuje ničím nerušený a elegantní vzhled.

Galaxy Fold se otevírá hladce a přirozeně jako kniha a zavřít jej lze do zcela ploché a kompaktní podoby, což stvrdí uspokojivé zacvaknutí. Aby bylo možné něčeho takového dosáhnout, vyvinul Samsung sofistikovaný pantový mechanismus s do sebe zapadajícími ozubenými kolečky. Celý mechanismus je umístěn ve skrytém pouzdře, což zaručuje ničím nerušený a elegantní vzhled. Nové designové prvky: Ať už se zaměříte na displej přístroje nebo na jeho kryt, Samsung neponechal u žádného prvku, který je vystaven pohledu či doteku, kámen na kameni. Čtečka otisků prstů je umístěna na straně, kde se o přístroj přirozeně opírá palec, což umožňuje snadné odemknutí přístroje. Dvě baterie a další součásti přístroje jsou v těle zařízení rozmístěny rovnoměrně, takže Galaxy Fold je při držení v ruce vyváženější. Barvy s jedinečnou povrchovou úpravou – Space Silver (vesmírná stříbrná), Cosmos Black (kosmická černá), Martian Green (marťanská zelená) a Astro Blue (hvězdná modrá) – a rytím zdobený pant s logem Samsung dotvářejí elegantní vzhled i povrchovou úpravu.

Zcela nová zkušenost

Když jsme Galaxy Fold vytvářeli, mysleli jsme především na uživatele chytrých telefonů – naší snahou bylo nabídnout jim větší a lepší rozměry, které umocní jejich uživatelské zkušenosti. Galaxy Fold se dokáže proměňovat a nabídnout vám takovou obrazovku, jakou v daný okamžik potřebujete. Jednoduše jej vylovte z kapsy, když chcete jednou rukou vyřídit telefonát, napsat zprávu či jej použít k dalším věcem, a rozevřete jej pro multitasking bez hranic a pro sledování obsahu ve vyšší kvalitě na našem největším mobilním displeji, který je ideální pro prezentace, čtení digitálních časopisů, sledování filmů, či rozšířenou realitu.

Jedinečné uživatelské rozhraní vytvořené speciálně pro Galaxy Fold nabízí nové způsoby, jak z vašeho chytrého telefonu dostat naprosté maximum:

Několik aktivních oken: Možnosti jsou prakticky nekonečné s Galaxy Fold, který je navržený pro maximální multitasking. Můžete otevřít současně až tři aktivní aplikace na hlavním displeji, abyste mohli surfovat, textovat, pracovat, sledovat nebo sdílet.

Možnosti jsou prakticky nekonečné s Galaxy Fold, který je navržený pro maximální multitasking. Můžete otevřít současně až tři aktivní aplikace na hlavním displeji, abyste mohli surfovat, textovat, pracovat, sledovat nebo sdílet. Kontinuita aplikací: Intuitivně a přirozeně přecházejte mezi vnějším a hlavním displejem. Po zavření a opětovném otevření Galaxy Fold se aplikace automaticky zobrazí ve stavu, v jakém jste je opustili. Když potřebujete pořídit snímek, provádět rozsáhlejší úpravy nebo se podrobněji procházet příspěvky, rozložte displej a získáte velkou obrazovku a více prostoru.

Společnost Samsung spolupracovala se společností Google a s komunitou vývojářů aplikací pro Android, aby aplikace a služby mohly být k dispozici i v uživatelském prostředí Galaxy Fold.

Špičkový výkon ve skládacím provedení

Galaxy Fold je navržen pro nejnáročnější a nejintenzivnější použití, ať už je to práce, hraní nebo sdílení, tedy činnosti, které vyžadují vysoký výkon. Galaxy Fold je vybaven výkonným hardwarem, který tyto úkoly bez problémů zvládne.

Dělejte toho více najednou: Aby vše běželo hladce i při současném spuštění tří aplikací, osadila společnost Samsung telefon Galaxy Fold vysoce výkonnou čipovou sadou AP nové generace a 12 GB RAM s výkonem blížícím se osobním počítačům. Sofistikovaný systém se dvěma bateriemi byl speciálně navržen tak, aby s vámi dokázal držet krok. Galaxy Fold je také po připojení k běžné nabíječce schopen nabíjet současně sám sebe a prostřednictvím technologie Wireless PowerShare také druhé zařízení, takže další nabíječku můžete nechat doma.

Aby vše běželo hladce i při současném spuštění tří aplikací, osadila společnost Samsung telefon Galaxy Fold vysoce výkonnou čipovou sadou AP nové generace a 12 GB RAM s výkonem blížícím se osobním počítačům. Sofistikovaný systém se dvěma bateriemi byl speciálně navržen tak, aby s vámi dokázal držet krok. Galaxy Fold je také po připojení k běžné nabíječce schopen nabíjet současně sám sebe a prostřednictvím technologie Wireless PowerShare také druhé zařízení, takže další nabíječku můžete nechat doma. Prvotřídní multimediální zážitek: Galaxy Fold je určen pro zábavu. Díky podmanivému obrazu na dynamickém displeji AMOLED a křišťálově čistému a jasnému zvuku od AKG se stereo reproduktory ožívají oblíbené filmy a hry v bohaté paletě zvuků a barev.

Galaxy Fold je určen pro zábavu. Díky podmanivému obrazu na dynamickém displeji AMOLED a křišťálově čistému a jasnému zvuku od AKG se stereo reproduktory ožívají oblíbené filmy a hry v bohaté paletě zvuků a barev. Náš dosud nejvšestrannější fotoaparát: Nezáleží na tom, jak přístroj držíte nebo složíte, fotoaparát bude vždy připraven zachytit aktuální scénu, takže nikdy o nic zajímavého nepřijdete. Díky šesti objektivům – třem vzadu, dvěma na vnitřní straně a jednomu na vnější – je soustava fotoaparátů Galaxy Fold mimořádně flexibilní. Galaxy Fold přináší novou úroveň multitaskingu, která vám např. během videohovoru umožní používat další aplikace.

S Galaxy Fold můžete dělat všechno

Galaxy Fold je více než jen mobilní zařízení. Je to vstupní brána do celé galaxie připojených zařízení a služeb, které společnost Samsung vyvíjí řadu let, aby spotřebitelům umožnila dělat to, co dříve nemohli. Pro ještě vyšší produktivitu blížící se práci na stolním počítači můžete telefon spárovat s dokovací stanicí Samsung DeX[1]. Hlasový asistent Bixby je podporován novými funkcemi osobní inteligence, jako jsou Bixby Routines, které dokáží předvídat vaše potřeby, zatímco Samsung Knox ochrání vaše data a informace. Ať už používáte telefon k nákupům nebo ke správě činností týkajících se zdraví a životní pohody, ekosystém zařízení Galaxy je vám k dispozici, kdykoli se věnujete věcem, které vás baví.

[1] Příslušenství Samsung DeX se prodává samostatně.