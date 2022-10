Sex se zrzavou Němkou

Jmenuji se Hans, mám dvacet pět let, bydlím sám v menším rodinném domě v Ústí nad Labem, Střekov Brná, U Lázní, mám to kousek k bazénu, celkem dobře se tu žije. No a hodně moc se mi líbí zrzky, můžou být mladé i starší, s velkými prsy s malými prsy, malé i vysoké, hubené i tlusté. Už několik týdnů chodím na livechat REDHEAD SEX WEBCAM, kde si píši se zrzkami z celého světa. Obstojně se domluvím anglicky, psaný text je mi milejší než mluvení.

Naši mi vždycky říkali, nauč se dobře aspoň dva cizí jazyky, jednou se ti to bude hodit. Od mládí do mě taťka drtil němčinu, pokaždé když jsme někam jeli, mluvil na mě německy, doma jsme se dívali na německé televize a já ve svých 16 letech uměl docela dobře šprechtit v němčině. Můj taťka pocházel z německé větve, jeho táta, můj děda byl čistý Němec. Dědu jsem zažil jen prvních 6 let, velmi brzo umřel a babička měla Alzheimerovu nemoc, už si nikoho od šedesáti let nepamatovala, skončila v péči doktorů a jednou za 14 dní jsme ji jezdili navštěvovat do Alzheimer centra. Jenže si nás po příjezdu nikdy nepamatovala.

Mám ještě o rok starší sestru s kterou mám bezvadný vztah, zatím žije sama ve svém 4+1 bytě, prý ještě nenašla toho pravého. Každý 4 týden k ní chodím na nedělní oběd, kde se tam všichni z rodiny sejdeme a debatujeme o životě, a o tom, co se v dnešní době děje. Taťka má takové ty německé geny a všechno chce mít v ,,richtiku“ a pořád nadává na politiky. Moje ségra Jana se jmenuje po mámě a já po dědovi.

Jednou jsem přišel k sestře na oběd sám, naši odjeli někam na výlet a Jana se mě u jídla vyptávala, zda už mám nějakou holku. Odpověděl jsem jí, že jsem ujetý na zrzkách a že kdyby měla nějakou zrzavou kamarádku, tak mi ji může tajně dohodit, že bych rád s nějakou chodil. Ségra z ničeho nic povídá, že mi musí říct tajemství, že je bisexuální a přitahují jí i muži i ženy, a že když bych tedy nějakou zrzku sehnal já, ráda by se dívala, jak to spolu děláme. ,,Jako, před sestrou nemám od malička žádné tajemství, věděl jsem kdy začala onanovat, a ona to věděla zase o mně“. Nevěděl jsem, co mám Janě odpovědět a jen řekl ,,že bych se před ní styděl milovat se s holkou a ona by na nás při tom koukala“. Začali jsme se tomu smát.

Zapnul jsem ségry notebook a zeptal se jí ,,jaká zrzka by se jí tak líbila“? Že jsem několik týdnů zaregistrovaný na německé SEX CAMS stránce pro dospělé, a je tam spousta zrzavých holek. A třeba by se jí tam nějaká líbila. Začali jsme procházet desítky sexy profilů. A u jedné dívky jsme se zastavili, oba dva jsme zatajili dech a nic neříkali. Před námi na monitoru se objevila mladá studentka, mohla mít tak 18 let, přírodní zrzavé vlasy, velice průsvitné kalhotky, pod nimi jí byly vidět zrzavé chloupky. Měla krásné velké zelené oči a koukala na webkameru s takovým roztomilým úsměvem. Asi tak čtyřky prsa, možná i větší. Ségra jen dodala, ta má ale krásný pevný melounky, ty bych chtěla líbat. Odpověděl jsem Janě, že se té zrzce ze sexchatu pokusím napsat, ale až budu doma na svém počítači, a zjistím o ní více informací.



Ségra si odskočila na záchod a nedalo mi to, chtěl jsem vědět jaké má choutky a na které webstránky se chodí dívat. V záložkách měla snad sto erotických porno webů jako třeba: ,,Redhead Porn X, theporndude, We Love Redheads, GingerPatch, whore fuck, tit sexy babes, teen jiggle, dildo cam girl, horny sluts, měla tam uložené pornoherečky jejichž jména jsem dobře znal Summer Hart, Lilith Lust, Zara DuRose, Faye Reagan, Maitland Ward, Kendra James, Penny Pax, Lauren Phillips, Lady Fyre, Siri Dahl a další stránky, kde byly dlouhá videa“. Rychle jsem zavřel její oblíbené xxx stránky a šel se napít do kuchyně a dělal, jako že nic. Zanedlouho jsem se ségrou rozloučil a odjel do svého domu.

Vzal jsem to ze sídliště Severní terasa, cestou koukl jestli nám tam na skalním ostrohu ještě stojí zámeček Větruše, zastavil se nakoupit v Bille, něco na zub k televizi na sobotní večer, přejel most Dr. Edvarda Beneše a tradá Litoměřickou domů. Přijel jsem k baráku a přes plot koukl na starší sousedku Andreu, jak se čvachtá v jejich velkém bazénu. Zamávali jsme na sebe, a šel si dát sprchu.

Zhlédl jsem v 19:30 televizní zprávy na Primě, a hned po nich začal film Bezva finta s Jean-Paul Belmondem a skvělou herečkou Kim Cattrall. Vůbec jsem netušil, že je to ta samá herečka co hrála v seriálu Sex ve městě fiktivní postavu Samantha Jones. Prostě těm dvěma hercům ta role sedla, jak prdel na hrnec. Prostě byli úžasní.

V půlce filmu jsem začal přemýšlet o tom, co mi řekla moje ségra u ní doma. Přinesl jsem si do obývacího pokoje svůj přenosný počítač laptop a připojil se na live sex chat. Zrovna tam ta zrzavá holka nebyla. Na hodinu jsem dal v počítači režim spánku a po filmu se k němu vrátil. Na erotickém chatu se objevila ta krásná zrzavá bohyně. Měla tam krásnou přezdívku Busty Gerda. Myslím, že to pochází ze skandinávského či německého dívčího jména Gertrud.

Na chatech jsem měl vždy své pravé jméno Hans, ne jednou se mi stalo, že mi holka odepsala, zda nejsem Němec, když jí píši perfektně německy. Gerdě jsem začal psát anglicky a dodal, že jsem z Čech. Občas něco napsal v němčině, a asi po půl hodině mě poprosila, zda si tedy nemůžeme psát v její mateřské řeči, když umím tak dobře německy. Gerda se rozepsala, a že bydlí v Berlíně má 19 let. Působila na mě jako andílek, na sobě měla bílou krajkovou podprsenku, tipoval bych o dvě čísla menší košíčky, protože její prsa se draly ven a byly vidět její červené prsní dvorce. Na bříšku měla malé tetování, propletená dvě srdíčka vedle sebe. A z kalhotek jí byly vidět zase zrzavé chloupky.

Gerda se zajímala, kde bydlím, kolik mám let a jak vypadám. Raději jsem zapnul i svoji webkameru, aby věděla s kým chatuje. Po chvilce mi odepsala, že vypadám jako její oblíbený německý herec za mlada. Odepsal jsem jí, že mám německé předky a můj dědeček žil jako mladý ve městečku Potsdam u Berlína. Napsal jsem jí i své nezvyklé neměcké příjmení, chvilku bylo vidět, že si s někým píše na mobilním telefonu a pak se Gerda začala smát. Znovu odepsala, že to bude asi hodně velká náhoda, ale její dědeček Walter, chodil asi s mým dědečkem do třídy. Když jsem jí napsal i datum narození mého dědy a kam chodil do třídy. Všechno bylo jasné. Opravdu to byli na základní škole spolužáci.

Najednou se Gerda rozzářila a byla úplně jiná, jak kdybychom se znali deset let. A prý mi udělá striptýz u tyče a když budu chtít, ukáže mi co dokáže za neřesti s jejím oblíbeným vibrátorem. Ať se pohodlně usednu do křesla a sleduji monitor. Gerda namířila webkameru na druhou stranu jejího pokoje a začala dělat pole dance. Měla docela sexy svaly, protože já bych asi z té tyče spadl jako hruška ze stromu. Po 5 minutách přešla do své postele a začala se svlékat z podprsenky. Její ohromný kozy vystřelily do vzduchu, koukal jsem na její mega obří dudy s otevřenou pusou. Začala se olejovat po celém těle a když byla u kalhotek, dvěma prsty si odkryla kalhotky na bok. Byla nesmírně krásně chlupatá, její zrzavé chloupky jí zakrývaly buchtičku. Flaštiškou oleje, kterou držela v druhé ruce si začala stříkat olej na svoji zrzavou chlupatou prcinu. Hrála si s jejím velkým červeným klitorisem a třela si stydké pysky, až byly daleko od sebe. Vzala si vibrátor a začala velmi rychle masturbovat. Netrvalo dlouho a předvedla mi mokrý výstřik přes celou její postel.

Gerda mi hned odepsala, že pokud budu chtít, můžeme se kdykoliv setkat, buď u nás v Čechách nebo u ní v Německu v Berlíně. Ještě mi poslala telefonní číslo a že si můžeme psát přes WhatsApp. Hned na to jsem si ji přidal do telefonu a odeslal fotky mého domu. Moc se jí líbil. Nabídl jsem jí, že další víkend by u mě mohla přespat. Gerda bez mrknutí souhlasila.

Další pátek za mnou Gerda přijela autem, až k mému baráku. Prý jí Google mapy poradily naprosto přesně. Vzal jsem Gerdě cestovní kufr a pomohl jí ubytovat se. První den jsem jí provedl nočním městem a večer si pustili německý satelit. Nechtěl jsem jí hned první den něčím překvapit a nic po ní nechtěl. Usnuli jsme kolem 23 hodiny. Ráno jsme si dali snídani a já přemýšlel, kam bych ji vzal na procházku. Měl jsem připravené nějaké výlety, ale že si prý přivezla plavky, zdali nemáme v Ústí nějaké venkovní koupaliště. ,,Hurá, vykřikl jsem“. Nemuseli jsme chodit daleko, 600 metrů od baráčku máme koupaliště.

Vzal jsem do batohu zelenočernou kostkovanou deku a dvě osušky, mé kraťasy. Gerda si ke mně přidala plavky a opalovací olej a šli na bazén. Moc lidí tam ten den ráno zrovna nebylo. Gerda se vůbec neostýchala a začala se přede mnou převlékat. Z pod trička jí vyklouzly obří ňadra, mladí kluci z opodál začali koukat na její ohromné houpající se poprsí. Gerda si natáhla opravdu mini bikiny, které zakrývaly jen 50% jejích obřích prsou.

Když jsme vlezli do bazénu, voda po ránu byla tak studená, že její bradavky byly v minutě tvrdé, krásně propichovaly mokrou látku bikin a každý kdo plaval kolem ní, se podíval na její monstrózní cecky. Když Gerda vylézala z bazénu, mokrá látka na kalhotkách bikin byla totálně průsvitná, byla jí vidět nádherně zaříznutá kundička. Sledoval jsem i jiné ženské v bazénu, jak se jí dívají vzrušeně mezi nohy. Do odpoledne se bazén téměř zaplnil. Gerda tam byla docela za atrakci a mě dělalo moc dobře, že mi všichni čumí na moji novou kozatou kamarádku.

Večer jsem na zahradě připravil menší piknik, naložené kuřecí maso, nějakou grilovanou zeleninu, chleba, kečup, hořčici, vždyť to znáte. A že jestli nevadí, pozval bych i moji sestru. Gerda s úsměvem souhlasila, že bude moc ráda. Moje sestra Jana přišla asi za 20 minut, hned od začátku si padly do oka. Očuchávaly si navzájem vůni svých parfémů ze zápěstí a řekly si spolu, že si navzájem krásně voní. Já mezitím připravil míchané alkoholové drinky a začaly do nás padat, jeden za druhým. Ten den bylo fakt tropické horko. Gerda měla upnuté tričko bez podprsenky, pod nimi se trčely velké špunty bradavek, Jana jí stále dolévala drinky a mezi námi byla fantasticky veselá nálada.

Kolem 12cté večer jsme se se přesunuli do baráku, všichni jsme si postupně dali sprchu a já rozložil velkou sedací soupravu. Spolehlivě by se tam vešlo 5 lidí. Postupně jsme se tam usídlili, já byl veprostřed a holky každá na straně. Ještě jsem přinesl šampaňské a podávali si mezi sebou vychlazenou flašku. V jednu hodinu jsem cítil tlak v mém tlustém péru, z ničeho nic mi stouplo, měl jsem ho tvrdý jako kámen.

Gerda mi rukou zajela pod deku a jen zasténala. Netrvalo dlouho a přesunula se pod deku a začala mi ho kouřit. Stáhl jsem deku, aby z toho měla něco i moje sestra Jana. Ta se celou dobu dívala, jak si se mnou Gerda hraje a jedním prstem si zajížděla pod své kalhotky a třela si klitoris.

Gerda řekla, jestli se bude chtít Jana přidat, může jí lízat kundičku. Byla to dokonalá souhra. Gerda mě hladila koule a sála mi fialový žalud, Jana jí lízala prcinku a obě dvě u toho sténaly jak z nějakého erotického filmu. Vystřídali jsme se ve všech bisexuálních polohách. Hodinu jsme to takhle vydrželi a pak to na nás přišlo. Já začal stříkat do Gerdy, Jana jí lízala a cucala bradavky a Gerda začala stříkat mohutný výtrysk mokrých orgazmických proudů. Gerdě to teklo po stehnech a mezi nohami a Jana to vše slízávala.

Pak jsme se přesunuli do sprchy. Mám v domě velkou sprchu, vešli jsme se tam v pohodě všichni tři. Ze sprchy jsem první šel já a holky se tam ještě půl hodiny dodělávaly. Slyšel jsem půl hodinové sténání, zakončené mohutným orgasmem. Gerda s Janou u toho neskutečně řvaly, zaplať pánbůh, že jsme byli v rodinném domě a ne v paneláku. To by asi měly sousedi radost.

Rozloučili jsme se v neděli ráno a Gerda odjela do Berlína. Asi za 2 měsíce mi od ní přišla zpráva, že je se mnou těhotná. Udělalo mi to velkou radost. No, a Gerda se za mnou ještě ten rok přestěhovala do Ústí nad Labem, a moje sestra se stala tetičkou. Jana a Gerda jsou spolu skoro každý den. Spolu jsme taková česko-německá spokojená trojka.

Ještě se vás na závěr zeptám: ,,Už jste někdy navštívili erotické SEX WEBCAMS stránky“?

Na shledanou, čtenáři mých erotických povídek. Rsk.