Manipulační technika je v současné zrychlené době nepostradatelná v mnoha provozech. Vysokozdvižné vozíky nacházejí uplatnění v logistických centrech, dopravních a spedičních firmách, ve skladech, ale i jinde. Takový vysokozdvižný vozík přijde vhod téměř kdekoliv, kde se manipuluje s těžšími předměty. Pokud si zvolíte značku STILL, máte záruku dlouhodobé životnosti, a tím i výhodné investice. To platí také pro vysokozdvižný vozík bazar.

Oficiální bazar STILL

Značka STILL se pyšní stoletou historií. Za celou dobu své existence přitom vždy dokázala reflektovat aktuální trendy. Nejinak je tomu v současné době, kdy jde snaha o minimalizaci nákladů ruku v ruce s tlakem na rostoucí konkurenceschopnost. Bez manipulační techniky to nejde, dá se však pořídit výhodně prostřednictvím služby označované jako vysokozdvižný vozík bazar.

Máte jistotu

V případě značky STILL i s nákupem repasované použité techniky získáte komplexní služby. Eliminujete rizika, která reálně hrozí při nákupu starší techniky. Odborníci společnosti jsou připraveni vám podat pomocnou ruku s implementací stroje do stávajícího provozu a poskytnout praktické zaškolení.

Po celou dobu provozu vám pak budou k dispozici servisní technici s pojízdnými dílnami. I díky dostupnosti náhradních dílů dokážou problém v mnoha případech vyřešit již s prvním výjezdem. Vedle pojízdných dílen se vám jistě bude hodit také mobilní myčka STILL pro ekologické mytí vozíků. Jde o řešení, které vám umožní velmi jednoduše splnit legislativní požadavky spojené s provozem manipulační techniky.

Víte, co kupujete

Společnost STILL i v bazarovém prodeji nabízí pouze plně funkční a prověřené stroje, s jasnou historií. Pestrou nabídku, kterou neustále doplňuje o nové stroje, navíc charakterizuje nebývalý přehled. Každý nabízený vysokozdvižný vozík bazar je zařazen do kategorie bronzová, stříbrná nebo zlatá. Konkrétní kategorie je určena stářím, zárukou a především technickým stavem stroje. Okamžitě tak víte, co kupujete.

Zajímá vás tříkolový nebo čtyřkolový vysokozdvižný vozík? Upřednostňujete ručně vedený, elektrický, plynový nebo dieselový VZV? Chcete horizontální nebo vertikální vychystávací vozík? To vše a ještě víc si můžete pořídit, a navíc výhodně.

Jde o peníze!

Nákup repasovaného použitého vysokozdvižného vozíku je vám dostupný dle vašich specifických požadavků, také těch ohledně financování. Stroj si můžete pořídit přímým nákupem, okamžitě je váš.

Na druhé straně máte možnost tzv. operativního leasingu, kdy nekupujete vozík, ale službu. Jde přece především o práci stroje, nikoliv o stroj samotný. Operativní leasing je bezrizikový, naopak dává záruku, že stroj v provozu bude vždy fungovat tak, jak má. Navíc splátky leasingu můžete uplatnit jako daňový odpočet. To platí pro operativní i klasický finanční leasing.

Také finanční leasing je jednou z možností financování vysokozdvižného vozíku. Ať již si vyberete jakoukoliv možnost, vždy získáte výhodné podmínky. Společnost STILL totiž spolupracuje s předními finančními institucemi, aby pro vás dokázala zajistit tu nejlepší nabídku i po finanční stránce.

Něco navíc

STILL vždy svým zákazníkům zajišťuje komplexní služby. Je o krok napřed před konkurencí a jde s dobou. Samozřejmě reflektuje i aktuální legislativní požadavky a připravuje důmyslná řešení, aby všechny tyto požadavky pomohla zákazníkům naplnit. Proto se mezi službami STILL objevila i mobilní myčka pro ekologické mytí vozíků. Jistě vám přijde vhod jak pro vaše stávající vysokozdvižné vozíky, tak pro vozíky, které výhodně nakoupíte v bazaru.

Ekologické mytí vozíků zaštítěné značkou STILL splňuje ty nejvyšší ekologické standardy. S minimálními nároky přitom zbaví vysokozdvižné vozíky nečistot, aby se mohly co nejrychleji vrátit do provozu. Během jednoho pracovního dne vyčistí až 25 vozíků!