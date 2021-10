Šití kabelek a tašek

Na internetu najdete spoustu návodů na to, jak si ušít kabelku nebo tašku, ale pokud kabelky a tašky doma šijete tak víte, že to není tak jednoduchá záležitost a návod není všechno, ale že základem pro ušití pěkné a pevné kabelky nebo tašky je mít dobrý a silný šicí stroj.

Pokud se chcete vydat tímto směrem šití, doporučím vám se zaměřit na šicí stroj Brother Innov-is 1800Q, který má velkou šicí plochu a je ideální pro profesionální šití.

Ale ptáte se, proč by měl být zrovna tento šicí stroj vhodný na šití kabelek? Brother NV 1800Q má (mimo jiné) dvě speciální funkce – ICAPS a PIVOT. Funkce ICAPS je automatické řízení přítlaku patky, se kterým můžete prošívat i silné vrstvy látek bez kráčející patky, jenom s pomocí čidla na výšku materiálu. Funkce PIVOT je automatický přízdvih patky, který vám přizvedne patku vždy, když zastavíte šití. Tato funkce je skvělá např. při otáčení v rozích.

To samozřejmě není vše, co může tento šicí stroj nabídnout, ale je toho mnohem více. Má 232 druhů šicích stehů, komfortní navlékání nitě, zvládne ušít až 40 mm široké stehy a v základní výbavě má už vše, co byste mohli pro šití potřebovat, včetně rozšiřujícího stolku a 16 přítlačných patek. Pokud se chcete nechat rozmazlovat báječným šicím strojem, je to jednoznačně Brother Innov-is 1800Q!