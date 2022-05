Skeleton vstupuje na polský trh a oznamuje dohodu se společností ZPUE pro oblast udržitelné energie

Společnost Skeleton Technologies podporovaná organizací EIT InnoEnergy a výrobce elektrických rozvaděčů ZPUE uzavřely obchodní dohodu o poskytování řešení pro skladování energie na polském trhu. Skeleton Technologies je globální technologický lídr v oblasti superkapacitorů pro ukládání energie a ZPUE představuje největšího výrobce rozvaděčů vysokého a nízkého napětí v Polsku.

Zástupci obou společností podepsali v polovině května Letter of Intent, podle kterého by měl Skeleton v letech 2023 až 2025 dodávat superkapacitory pro železniční traťová úložiště s ročním výkonem 200 MW. Tyto systémy umožňují zachycovat energii při brzdění vlaku a poskytují energii při zrychlování vlakové soupravy. Skeleton by měl v letech 2023 až 2025 poskytnout také úložiště s výkonem 160 MW pro zajištění stability sítě. Hodnota těchto obchodních příležitostí přesahuje na začátku spolupráce částku 30 mil. EUR.

„Při rozvoji společnosti ZPUE jsme si vždy vybírali partnery, kteří nabízejí nejmodernější a inovativní řešení. To nám umožňuje vyvíjet naše produkty a zvyšovat jejich efektivitu i spolehlivost. Upřímně věřím, že moderní energetika musí zahrnovat také správně nastavenou infrastrukturu pro skladování energie. Spolupráce se Skeleton Technologies tak umožní naší společnosti ještě lépe reagovat na potřeby trhu,“ uvedl při příležitosti podpisu obchodní dohody Michał Wypychewicz, prezident správní rady ZPUE S.A.

Obě společnosti předpokládají v rámci uzavřené spolupráce četné synergie a příležitosti pro další významný růst v nadcházejících letech. K tomu mají přispět odborné zkušenosti společnosti Skeleton pro skladování energie a vedoucí postavení společnosti ZPUE poskytující kompletní služby v oblasti výroby elektrické energie v Polsku. Kromě polského trhu hledají Skeleton a ZPUE další vhodné obchodní příležitosti na trzích v severní Evropě, kde již obě společnosti působí.

„Výkon našich produktů v oblasti skladování energie je bezprecedentní. Skeleton má tedy dobrou výchozí pozici, aby pomohl Polsku splnit jeho klimatické cíle a polským společnostem šetřit energie. Partnerství s polským lídrem ZPUE je pro nás vhodné také z toho důvodu, že naše dvě společnosti sdílejí společné inovativní myšlení a ochotu být vertikálně integrovány. Společně podnikneme další kroky, které povedou k posílení obou společností a zvýšení aktivity společnosti Skeleton na polském trhu,“ doplňuje Tony Moberg, obchodní ředitel Skeleton Technologies.

Polsko prochází důležitou transformací s cílem snížit spotřebu energie, zvýšit energetickou účinnost, zlepšit energetickou nezávislost a dekarbonizovat energetický mix. Bez investic do systémů pro skladování energie nelze tyto cíle a ambice splnit. Ekonomické trendy proto dělají z Polska jeden z nejrychleji rostoucích trhů pro řešení v podobě superkapacitorů Skeleton. Spolupráce mezi oběma společnostmi umožní plně reagovat na potřeby tohoto trhu.

EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy působí v samotném centru energetické transformace a je předním inovačním motorem v oblasti udržitelné energetiky, který přináší technologie a dovednosti potřebné k urychlení zelené dohody a evropských cílů v oblasti dekarbonizace.

EIT InnoEnergy, celosvětově uznávaný jako nejaktivnější investor do udržitelné energie a v roce 2020 jeden z největších investorů do klimatických technologií a technologií pro obnovitelné zdroje energie, podporuje inovace v celé řadě oblastí. Patří mezi ně skladování energie, doprava a mobilita, obnovitelné zdroje a udržitelné budovy a města – využívající svůj důvěryhodný ekosystém 500+ partnerů a 29 akcionářů.

Zhruba 300 společností v portfoliu EIT InnoEnergy je na dobré cestě k tomu, aby do roku 2030 vytvářely tržby 72,8 miliardy EUR a ušetřily 1,1G tun CO2 ročně.

Společnost EIT InnoEnergy, která byla založena v roce 2010 a je podporována Evropským institutem pro inovace a technologie (EIT), má kanceláře po celé Evropě a v americkém Bostonu.

