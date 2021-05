Skládací kontejnery Schoeller Allibert – řešení pro cirkulární ekonomiku

Šedesát let vývoje produktů Schoeller Allibert znamená, že společnost je firmám v oblasti logistiky okamžitě schopna poskytnout to, co pro plnění podstaty cirkulární ekonomiky jako integrované součásti udržitelného rozvoje potřebují. Dokonce je napřed, protože tato řešení již delší dobu nabízí.

Přitom nejde jen o to, že přepravní kontejnery Schoeller Allibert již dávno nefungují v duchu lineární ekonomiky (tedy od kolébky do hrobu), ale cirkulují, lze je opakovaně použít, a nakonec se po recyklaci opět vrací do procesu. Trvale udržitelnému rozvoji prospívají skládací kontejnery Schoeller Allibert taktéž svojí schopností optimalizovat místo při přepravě a skladování jak plných, tak následně prázdných a složených kontejnerů.

Logistická obalová řešení Schoeller Allibert jsou praktická a velice odolná

Umí absolvovat bez poškození řadu cyklů. Šetří energii, snižují dopad na životní prostředí, zmenšují množství vyprodukovaného odpadu a zvyšují ziskovost firem, které tato chytrá řešení zařadí do své logistiky. Společnost sleduje potřeby průmyslových subjektů, ty implementuje do svých řešení, ale nejen to. Přichází s inovacemi s výhledem do budoucnosti. Proto jsou firmy, které její řešení využívají, připraveny na budoucnost už nyní, s předstihem a s možností ihned využívat benefity, jež tato úsporná řešení přináší. Pro firmy tak větší důraz na ekologii nemusí znamenat vyšší náklady, ale právě naopak.

Magnum – ideální skládací kontejner pro cirkulární ekonomiku

Typickým příkladem jsou skládací kontejnery Magnum (například (Magnum Optimum, Magnum Optimum Hopper, Magnum Helium). Tyto skládací plastové kontejnery v několika typech firma vyvinula pro mnohonásobné využití. Mají maximalizovat úsporu nákladů a současně snižovat uhlíkovou stopu. Po skončení své životnosti budou samozřejmě plně recyklovatelné. Nejpopulárnějším je skládací kontejner Magnum Optimum s nosností až 750 kg. Skládací plastové kontejnery bývají oblíbené v mnoha průmyslových odvětvích, s oblibou je využívá automobilový průmysl.

Velké skládací kontejnery (FLC) jsou připraveny pro palety

Foldable Large Container (FLC) jsou skládací paletové kontejnery s užitkovým objemem od 212 do 984 litrů. Byly vyvinuty především pro snížení přepravného objemu prázdných kontejnerů. Například FLC kontejner Magnum Optimum nabízí až 30% úsporu místa při zpětné přepravě. Díky využití moderních materiálů má nízkou hmotnost bez ztráty odolnosti a jednoduše se udržuje. Díky speciální svařované konstrukci umí nabídnout až o 10 % větší užitný objem než obdobné výrobky konkurence. Modely FLC bývají uzpůsobeny pracovnímu prostředí, pro které jsou určeny a mnohé z kontejnerů zvládají teploty od -40 °C až do +40 °C. Odolávají rovněž většině chemických látek.