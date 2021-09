Slévárna šedé litiny se nemusí omezovat jen na samotnou výrobu materiálů. Ta opravdu kvalitní vám zajistí i obrábění a CNC soustružení

Průmysl je patří v České republice mezi nejdůležitější složku hospodářství. V posledních letech sice zažíval výrazný růst segment služeb a zejména ve větších městech a turisticky atraktivních lokalitách rostly jako houby po dešti nejrůznější provozovny specializované na poskytování zážitků a péči o tělo, zábavní podniky, restaurace, bary a kluby. Během pandemie se však jasně ukázalo, že právě průmyslová odvětví dokáží se ctí přežít i opravdovou krizi.

Ve strojírenství a dalších výrobních oborech pracuje nezanedbatelné procento obyvatel České republiky

Opatření související s pandemií koronaviru v uplynulém i v letošním roce opakovaně výrazně omezovala veškeré zbytné služby. Mnohé prodejny, stravovací zařízení, zábavní centra, hotely a penziony, kadeřnictví i dalších provozovny tak byly po řadu měsíců buď zcela uzavřeny, případně poskytovaly své služby pouze ve velice omezeném rozsahu daném aktuálními pravidly. Průmysl ale zvládl překonat i těžké časy, dokonce se v něm vytvořila pracovní místa pro zaměstnance, kteří byli nuceni změnit obor své působnosti.

Ve výrobě našli nové uplatnění pracovníci, kteří doposud působili v oblasti cestovního ruchu a službách souvisejících s turismem, číšníci, servírky a mnoho příslušníků dalších profesí. Dokonce i mnozí podnikatelé v postižených segmentech ukončili nebo dočasně přerušili svou činnost a nechali se zaměstnat v některém z průmyslových odvětví.

České strojírenství je ve světě vyhlášené vysokou kvalitou. Za jeho úspěchem stojí vysoce kvalifikovaní odborníci i prvotřídní materiály

České strojírenské výrobky si zasloužený věhlas získaly již v prvních letech existence samostatné republiky. Vyvážely se do mnoha zemí nejen v rámci Evropy, zájem o ně byl i v zámoří. Export zdárně pokračoval i za komunistické éry, i když se struktura cílových zemí částečně změnila v souladu s aktuálními politickými zájmy. Na počátku devadesátých let přešla velká část průmyslových podniků do soukromých rukou, mnohé z nich koupili zahraniční investoři. Díky dostatku kvalifikovaných manuálních i vysokoškolsky vzdělaných pracovníků navíc v České republice vznikl i nemalý počet zcela nových podniků. Pro ty je velkou výhodou i snadná dostupnost prvotřídních materiálů a fakt, že nejeden výrobce nabízí kromě samotných dodávek surovin i další doplňkové služby.

Která slévárna šedé litiny nabízí i obrábění a CNC soustružení?

Firmy hledající dodavatele, který zvládne také opracovat materiál požadovaným způsobem, se mohou obrátit na slévárnu litiny UCB Technometal. V její nabídce naleznou jak šedou, tak i tvárnou litinu značky Unibar. Slévárna šedé litiny dodává šedou litinu splňující české i mezinárodní normy, navíc v několika různých třídách tvrdosti. Šedá litina ze slévárny UCB Technometal se vyznačuje skvělými fyzikálními vlastnostmi a příznivou cenou. Má kvalitní povrch, nižší hmotnost oproti oceli, snadno se obrábí i brousí. Její struktura je tvořena železnou a grafitovou fází, navíc je o poznání jemnější než při odlévání do písku. Navíc lze využít i možnost obrábění, frézování, loupání, CNC soustružení, vrtání nebo řezání šedé litiny. Slévárna navíc vyrábí i tvárnou litinu, která zhotovována převážně s kruhovým a čtyřhranným průřezem.

Proč si vybrat slévárnu šedé a tvárné oceli UCB Technometal?

Jedná se o společnost s kvalitním zázemím, která disponuje moderními nástroji a průběžně inovuje technologické postupy i vybavení. Vznikla již roku 1998, kdy došlo ke spojení dvoubritských a jedné španělské slévárny pro plynulé odlévání do jednoho podniku. Společnost má kromě samotných sléváren i dostatečný počet skladů a servisních středisek, proto je schopna pružně a rychle reagovat na požadavky klientů a uspokojit i opravdu náročné odběratele.