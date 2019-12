Špičkový obraz za rozumnou cenu? OLED televizor s Ambilightem

Jste připraveni na nové vysílání DVB-T2? Pokud váš televizor tento nový formát nepodporuje a vy nechcete skončit bez signálu, měli byste si pospíšit. Vypínání začalo již na konci listopadu a bude pokračovat do poloviny příštího roku. Poté již v celé České republice naladíte pouze televizní vysílání v novém formátu DVB-T2. Přemýšlíte, že byste na Vánoce pořídili nový přístroj, který problém vyřeší, ale nevíte jaký? V tom případě pro vás máme tip.

OLED televizory

Možná jste již slyšeli o nové televizní technologii OLED. Jedná se o televizory, které umí rozsvítit nebo zhasnout každý jednotlivý pixel (nejmenší bod na obrazovce) zvlášť. Díky tomu umožní dosáhnout úžasných barev, jemného rozlišení, a především vysokých kontrastů, protože černá barva je skutečně zcela temně černá.

Ambilight

Na trhu je velký výběr OLED televizorů, které mají obraz na velmi vysoké úrovni. Od ostatních OLED modelů se ovšem odlišují televizory Philips díky technologii Ambilight. Ambilight promítá na zeď za televizorem a do celé místnosti světlo, které přesně odpovídá ději na obrazovce. Barvy se mění podle toho, na co se zrovna díváte. Celý pokoj se tak může ponořit do zelené barvy deštných pralesů nebo do rudé záře zapadajícího slunce. Ambilight také opticky rozšiřuje obraz do všech stran a snižuje únavu očí ze sledování televize. Snadno si vyberete z několika režimů – od klidného podsvícení až po dramatické představení světel vhodné pro hraní videoher. Sportovní fanoušky jistě potěší speciální mód, který na zeď promítá státní vlajky.

Obrazová kvalita

Jedním z takových OLED televizorů s Ambilightem je Philips OLED804. Má v sobě novou 3. generaci obrazového procesoru P5 se ve všech nových televizorech OLED stará o zpracování a vylepšení obrazu. 3. generace má dvoučipové uspořádání, ve kterém druhý čip zdvojnásobuje výpočetní výkon a přináší 30% vylepšení obrazové kvality ve srovnání s druhou generací procesoru. P5 vylepšuje obrazový výkon a přináší lepší redukci šumu, ostřejší obraz a přesnější barvy, včetně té pleťové. Nový procesor poskytuje lepší obrazovou kvalitu ve formátech HDR10, HDR10+ a nově i v Dolby Vision.

Chytré ovládání a design

Televizory 55OLED804 nebo 65OLED804 (podle velikosti úhlopříčky) jsou vybavené čtyřjádrovým procesorem a operačním systémem Android TV. Díky němu je možné stahovat a používat aplikace a hry, stejně jako si jednoduše prohlížet filmy a seriály z obchodu Google Play. Televizor můžete ovládat i pomocí hlasu díky podpoře Google Assistant a zařízení Alexa. OLED804 má pevný stojan tvořený dvěma elegantními kovovými nožičkami. Elegantní design, využití kvalitních materiálů a precizní zpracování vysloužily této sérii zisk dvou prestižních designových cen IF Design Award 2019 a Red Dot 2019.

K dostání jsou televizory série OLED804 v úhlopříčkách 55 a 65 palců od 39 990 Kč.