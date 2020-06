Správný muž vlastní kvalitní nůž

Možná patříte k milovníkům nožů, možná je potřebujete ke svému koníčku či profesi, kterou si vyděláváte na každodenní chléb. Ať je to jakkoli, je dobré znát spolehlivý obchod, kde můžete nakoupit nejrůznější typy nožů, ale i brusné kameny, bohaté příslušenství, sekery, mačety a mnohé jiné. Toto vše ve vysoké kvalitě nabízí e-shop kniland.cz.

Zaměřeno na řezbářské nože

Určitě víte, že řezbářské nože slouží pro vyřezávání do dřeva. Kvalitní řezbářský nůž by měl mít vlastnosti jako vyroben z kvalitní oceli, lehkost a obratnost. Na stránkách kniland.cz si můžete vybrat spolehlivé a dobré řezbářské nože od společnosti Morakniv ze Švédska. Jejich řezbářské nože jsou ideální jak pro profesionály, tak i pro začátečníky, kteří se věnují vyřezávání do dřeva. Chcete-li vyřezávat např. lžíce a další podobné nástroje, zvolte tzv. lžičkář se zahnutou čepelí.

Vhod vám přijde i klasický rovný řezbářský nůž. Líbit by se vám mohl typ Mora 122, jenž je speciálně uzpůsoben k práci se dřevem. Čepel je hotovena z laminované oceli s uhlíkovým jádrem tvrdosti 59-60 HRC. Rukojeť má typický soudkový tvar a je vyrobena z březového dřeva. Nechybí plastové pouzdro. Čepel z uhlíkové oceli dobře drží ostří a jednoduše jej nabrousíte. Je ale náchylnější k rezivění a patině, proto je potřeba nůž po použití vyčistit a vysušit, dobré je občas jej přetřít olejem.

Abyste nůž výborně nabrousili

Používáním nože dochází ať chceme nebo ne k jeho postupnému otupení. Proto je důležité abychom vlastnili brusný kámen, díky němuž nůž jednoduše, rychle a především výborně naostříme. Tři nejoblíbenější brusné kameny u prodejce kniland.cz jsou Taidea kombinovaný 1000/3000, Rozsutec Blok a Taidea kombinovaný 600/2000. Rozdíly v brusných kamenech tkví v jejich odlišné zrnitosti, složení, také ve způsobu broušení – s vodou nebo bez ní. V nabídce je jich skutečně mnoho, záleží na vaší potřebě, jaký nůž chcete nabrousit. Pokud si nejste s výběrem brusného kamene jisti, rádi vám zde poradí. Co se týče ceny, brusné kameny nakoupíte již od pár set korun, ale některé stojí i několik tisíc, zvláště, pokud jde o sady kamenů.

Podívejte se sami na kompletní nabídku nožů, ať už řezbářské, nebo zavírací, outdoorové, lovecké, armádní a bojové, pro běžné použití a další. Vyberete si zajisté ten svůj, nebo tady najdete krásný dárek pro vašeho kamaráda, otce nebo třeba syna.