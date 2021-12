Tipy na vánoční dárky pro každého

Sportovní sluchátka, která nechávají uši volné

Na rozdíl od tradičních sluchátek založených využívá bezdrátový model TAA6606 technologii kostního vedení, která přenáší zvukové vibrace do ucha přes lícní kosti uživatele, což umožňuje poslouchat vysoce kvalitní hudbu, zatímco uši mohou volně naslouchat zvukům v pozadí, zejména v rušném prostředí. Sluchátka jsou voděodolná a bytelná, aby zvládla i drsnější zacházení.

Televizor jako stvořený pro večery s rodinou

Televizor Philips PUS8506 vznikl na základě přání a požadavků zákazníků. Může se pochlubit vyváženým poměrem ceny a výkonu. Nabízí úžasně ostré rozlišení Ultra HD nebo třístranný Ambilight, který rozzáří prostor za televizorem barvami. Díky tomuto působivému efektu opticky rozšiřuje obraz i mimo rámeček televize, a navíc šetří vaše oči. Na chytré televizi Philips PUS8506 s Androidem můžete zdarma stahovat a hrát hry, využívat oblíbené aplikace nebo ji jednoduše propojit se svým telefonem.

Obraz a zvuk jako v kině

Díky televizoru Philips OLED+986 se každý obývací pokoj snadno promění v dějiště sledovaného filmu. Kontrast, jas a barvy neztrácí na kvalitě a odpovídají tomu, jak je viděl režisér. Dokonalý zvuk nabízí samostatný reproduktor z dílny legendární značky Bowers & Wilkins, který při přehrávání skladeb navodí atmosféru živého koncertu. Celý zážitek ještě podtrhuje čtyřstranné promítání barev na zeď. Další formy zábavy nabízí zabudovaný obchod Google Play a galerie aplikací Philips. Televizor Philips OLED+986 slibuje nekonečné hodiny zábavy podpořené bezchybným obrazem a zvukem.

Karaoke sada – zpívejte si

Zpívejte do mikrofonu jako opravdová superstar. S bezdrátovým Bluetooth reproduktorem s mikrofonem může malý umělec zpívat své oblíbené písničky s doprovodem hudby nebo vyprávět vtipy či příběhy pro široké publikum bez obav, že by ho někdo pořádně neslyšel. Tato sada umožňuje vše nahrávat na kartu micro SD, přenést do počítače a kdykoli znovu přehrát. Ovládání a párování mikrofonu je velmi snadné.