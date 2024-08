Tisk a formáty papírů – jak se v tom vyznat?

Ať už máte tiskárnu vlastní, využíváte pronájem tiskáren nebo svěřujete tisk, kopírování a skenování profesionálnímu copycentru, může být občas oříšek zorientovat se ve formátech papírů. Jaký se hodí pro tisk vizitek, který vybrat pro tisk letáků a kdy už jde o velkoformátový tisk?

Tři formáty, mnoho možností

Formáty papíru se dělí do tří skupin (A, B, C) a ty jsou rozděleny do deseti velikostí (0 – 10). Přesné rozměry udává standard ISO 216.

Formát A

Základem formátu A je velikost A0, která má obsahově přesně 1m2, rozměrově 1189 mm x 841 mm. Všechny další formáty vznikají půlením základního formátu – tedy například když se přeloží arch papíru A0 v polovině, vznikne formát A1, přeložením formátu A1 v polovině vznikne formát A2 a tak dále. Formát A0 se ale může i zvětšovat – v praxi se běžně pracuje s formáty 2A0 nebo 4A0.

S papíry formátu A se nejčastěji setkáte v kancelářském tisku a při výrobě běžných tiskovin (noviny, časopisy atd.).

Formát B

S formáty B se nesetkáte tak často. Formát B0 má na šířku přesně 1 metr (1414 x 1000 mm), další formáty mají půl metru, čtvrt metru atd. Velikosti formátů B vycházejí z geometrického průměru formátů A.

Specifické velikosti formátu B jsou určeny zejména pro tisk plakátů, knih, pasů nebo při tisku na tiskařských lisech.

Formát C

Formát C se používá pro obálky a jeho poměr stran je stejný, jako mají formáty A i B, aby se do obálek vešly papíry ve všech formátech. Rozměry jsou ale o několik milimetrů větší, aby se do obálek archy papíru pohodlně vkládaly. Například pro formát A4 je tedy vhodný formát obálky C4.

Existují i úzké obálky. Ty se označují jako formát DL a umožňují vložit papír ve formátu A4 přeložený na třetiny.

Nejčastější příklady využití formátů