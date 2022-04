Tiskárna se bez vhodného toneru neobejde

Asi každý, kdo má doma počítač, potřebuje jednou za čas něco málo vytisknout. K tomuto účelu není potřeba chodit do knihovny nebo čekat, až bude soused disponující vhodným zařízením doma.

V současné době jsou tiskárny poměrně levné, a to i ty relativně dobré. Jen musíte už před koupí vědět, co od nového domácího doplňku přesně vyžadujete.

Vybrat vhodný model může být složité

Hodně lidí si domů koupí elektroniku, kterou nakonec naplno nezužitkuje. V takovém případě jde o vyhozené peníze. Nechcete-li dopadnout se svou tiskárnou stejně, měli byste vědět přesně, co od ní očekáváte.

Má tisknout barevně nebo stačí pouze černobíle? Musí být rychlá či vám postačí šnečí tempo? A jak kvalitní by měl být samotný tisk? Na takové otázky byste si měli odpovědět ještě dříve, než začnete na internetu hledat ty správné přístroje. Rovněž se vyplatí před koupí zjistit, kolik vůbec stojí do dané tiskárny toner. Někdy je to skutečně raketa.

Existují i levná řešení

Tonery jsou v podstatě náplně do tiskáren. Každý typ používá trochu jiný, dokonce i v rámci jedné řady. Pokud vás někdy zajímalo, proč jsou dnes tiskárny tak levné, pak vězte, že je to hlavně díky drahým tonerům, na kterých výrobci tiskáren vydělávají v první řadě. Originály se totiž prodávají docela draze, ovšem kdo chce tisknout, nemá jinou možnost. I když ne tak úplně.

Existují totiž i levnější neznačkové varianty, které se označují jako kompatibilní. Tyto verze odpovídají svými specifikacemi originálům, jen jsou vyrobeny za mnohem nižší náklady, a hlavně, neplatíte zde za značku.

Cenově přijatelná je i renovace tonerů. Jakmile tiskařský prášek dojde, prostě si jen zajdete do specializované prodejny, kde toner opět naplní. Teoreticky se toho můžete ujmout i doma, nicméně nemáte-li s něčím podobným zkušenosti, nechte tuto práci raději profesionálům, jinak si můžete takovýmto neodborným zásahem zničit tiskárnu.