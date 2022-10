Tři způsoby, jak mohou sluchátka pomoci vašemu sluchu

Pravděpodobně si říkáte, jak můžou sluchátka pomáhat? Je to jenom fráze nebo skutečnost? Posuďte sami tři technologie, které přidávají do svých produktů někteří nejvýznamnější výrobci. Je možné snížit hlasitost, chránit sluch a zachovat přitom plný prožitek z hudby? Nebo je možné dokonce při poslechu vyrovnat degeneraci sluchu konkrétního uživatele?

Řada lidí má sluchátka spojena s neduhem příliš hlasité hudby a potažmo s negativním dopadem na sluch uživatele. Faktem je, že velká část populace si do sluchátek pouští hudbu doslova „hlasitěji, než je zdrávo“. Řada lékařů přitom upozorňuje na to, že si mnozí neváží svého sluchu, a že příliš hlasitý častý poslech hudby způsobuje jeho postupnou ztrátu.

Tišší, a přitom intenzivní poslech

Jak lze zachovat intenzivní prožitek z poslechu, a přitom snížit hlasitost reprodukce? Cestou k tomuto cíli je technologie, která je dnes už poměrně rozšířená. Říká se jí ANC (jedná se o zkratku Active Noise Cancelling) a umí potlačit nežádoucí ruchy z okolí. Používá k tomu snímání zvuků kolem uživatele pomocí mikrofonů na vnější straně sluchátek a vyspělou elektroniku, která umí v reálném čase přizpůsobit reprodukci tak, že tyto zvuky jednoduše řečeno při reprodukci „vymaže“. Díky tomu stačí k dosažení intenzivního zážitku z poslechu v hlučném prostředí nižší úroveň hlasitosti, než kdyby musel uživatel hlasitou hudbou „překřikovat“ zvuky rušné ulice, vlaku, letadla nebo jiného prostředí.

Historicky nejvýznamnějším průkopníkem ANC je americký Bose, který dodal na trh první sluchátka tohoto typu. Kromě sluchátek pro širokou veřejnost vyrábí Bose i speciální headsety pro piloty velkých letadel čelící během letu silnému hluku, který je nepříjemný a současně zhoršuje kvalitu komunikace mezi piloty i s řídící věží. Dnes již implementuje ANC velká část významných i méně známých výrobců sluchátek s tím, že kvalita „odhlučnění“ není vždy stejná.

Sluchátka, která vyrovnávají degradaci sluchu

Spolupráce s významnými hráči ze světa zdravotnictví přinesla do poslechu hudby ještě jednu významnou vlastnost, kterou využívá například německý specialista na studiovou techniku beyerdymnamic, jehož sluchátka jsou vzhledem k jejich vlastnostem a kvalitě zvuku ve srovnání s velkými světovými výrobci často opomíjená. Technologie MOSAYC, kterou beyerdynamic využívá, pochází z dílny německé společnosti Mimi Hearing Technologies a umí něco opravdu výjimečného. Pomocí speciální mobilní aplikace absolvuje uživatel přibližně dvouminutový test, který rozpozná, které tóny slyší uživatel následkem degradace sluchu hůře. Následně nastaví ekvalizér sluchátek tak, že tyto frekvence se správnou intenzitou zesílí a nedokonalosti sluchu vyrovná. Tuto vlastnost, doplněnou o výkonné ANC, mají například nedávno uvedená true wireless suchátka beyerdynamic Free BYRD.

Individuální nastavení reprodukce pro každé ucho

Možná jste už slyšeli, že vlastnosti vnitřní části každého ucha jsou různé a že s tím souvisí i řada poruch sluchu. Speciálním vyšetřením a úpravou lze část těchto poruch odstranit. Některá sluchátka umí dnes již přizpůsobit reprodukci vlastnostem každého ucha individuálně. Tuto průkopnickou technologii kalibrace zvuku představil v poslední době ve svých malých ANC sluchátkách do uší QuietComfort Earbuds II opět Bose. Proces kalibrace se aktivuje automaticky vždy při nasazení. Pomocí speciálního tónu a mikrofonu umístěného na vnitřní straně si sluchátka automaticky změří akustické vlastnosti zvukovodu a naměřené hodnoty jsou použity k úpravě reprodukce. Princip je podobný, jako při kalibraci zvuku pro danou poslechovou místnost a celý proces trvá méně než půl vteřiny. U sluchátek Bose QuietComfort Earbuds II jsou navíc mikrofony uvnitř sluchátek využity pro výrazně efektivnější ANC. Díky nim totiž sluchátka „slyší“ zvuky, které se reálně dostávají k ušním bubínkům uživatele a elektronika se na ně může při procesu potlačení speciálně zaměřit. S pomocí CustomTune je tak možné neustále přizpůsobovat vlastnosti ANC měnícím se podmínkám a dosáhnout nejlepší úrovně potlačení ruchů.

