Tvorba webových stránek, která vás nezruinuje? Víme, na koho se obrátit!

Ještě nemáte své webové stránky? To je ale chyba! Kamenné obchody jsou zavřené a obchodování se přesunulo na internet!

Podnikání bez webových stránek je v současné době v podstatě nemožné. Díky současným vládním opatřením se na internet přemísťují i velmi konzervativní zákazníci, které byste donedávna jinde než v kamenném obchodě nepotkali. A e-shopy dnes spoustě majitelům kamenných prodejen doslova zachraňují kůži. Předpokladem úspěchu pak je funkční, moderní, přehledný a samozřejmě vydělávající web. Který navíc jeho provozovatele nevyjde na desetitisíce. A my víme, kde vám ho vyrobí.

Webové řešení na platformě WordPress

Ještě donedávna byla tvorba webu poměrně nákladnou záležitostí, kvůli níž se podnikatelé byli nuceni zadlužit. S přibývajícími technologiemi však výrobní ceny profesionálních webů šly razantně dolů. Cenově velmi přijatelné je například webové řešení postavení na platformě WordPress.

Vysoká kvalita za přijatelné peníze

Tento ověřený a do budoucna snadno rozšiřitelný systém přitom nabízí velmi široké možnosti řešení na míru. Umožňuje zapojení nespočtu firem, programátorů, různých aplikací a jednoduchých podwebů. K tomu je jednoduchý na editaci a do budoucna snadno a levně modifikovatelný. A cenově dostupný.

Web za 7500 korun? Ano, jde to!

Společnost AJAS Corporation například takový web nabízí v cenách začínajících na 7500 Kč. V této ceně je přitom zahrnuto i základní SEO. Na zhruba 300 korun měsíčně vás pak vyjde správa webu a jeho pravidelné aktualizace. Zvolit však můžete i web pokročilý s analýzou zákazníka a konkurence, jazykovými mutacemi a texty a popisy, popřípadě jednoduchý e-shop. Ten vás vyjde na zhruba 20 000 Kč.

Nepodceňujte digitální marketing

Další důležitou položkou, do níž byste měli investovat, je digitální marketing. Ve světě internetu jeden z nejmocnějších obchodních nástrojů, díky němuž se o vašich stránkách v závislosti na zvolené strategii (SEO, PPC reklama) dozví pokud možno co největší počet lidí, a tedy vašich potenciálních zákazníků. Zdali se jimi skutečně stanou, pak záleží na dalších faktorech, jako jsou cena a kvalita vámi nabízeného produktu. Ale to už je téma na jiný článek.