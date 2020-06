Umíme si vybrat ten správný operační systém?

Ať je tomu, jak chce, je třeba si přiznat, že operační systémy a elektronika vládnou světu, a proto je třeba vybírat skutečně dobře, abychom přesně věděli, že se na svůj operační systém můžeme spolehnout. Pokud se zeptáte deseti lidí, tak dostanete deset různých odpovědí na to, který operační systém je nejlepší. Operační systémy jsou samy osobně pro lajky velkou neznámou, je pro nás důležité především to, jak rychle bude náš počítač fungovat, a jeho číslo nás zas až tak nezajímá, jako právě jeho rychlost a výkonnost. Windows 7, Windows 8, Windows 10, ale i Windows 10 Pro, to je jen malá ukázka toho, co si i vy můžete pořídit právě na internetovém portálu růžovka.cz. A podle čeho právě takový operační systém vybrat? Na to se podíváme níže.

Rozdíl mezi Windows 7 a Windows 10

Pokud se rozhodujete mezi těmito dvěma operačními systémy, tak ani v jednom případě jistě neuděláte chybu. Stačí se jen pořádně podívat a poptat na to, co přesně potřebujete a co od svého operačního systému vyžadujete, a výběr bude najednou velmi snadný. Microsoft Windows 7 Professional je operační systém, který je samozřejmě certifikovaný, dále také o něm platí, že obsahuje aktivační klíč pro Windows 7, takže jeho instalace je více než snadná, a je třeba pamatovat na to, že se jedná o legální software, jeho ž použití je doživotní. A co Windows 10? Windows 10 je operační systém, který je samozřejmě o krok dále. Jedná se již o profesionální a výkonnější software, pro který je třeba mít správně nakonfigurovaný PC, protože ne každý to takzvaně utáhne.

Bez Windows to není PC

Jakmile máme PC, tak potřebujeme samozřejmě operační systém. Operační systém musíme pořídit tak, aby s ním byl náš PC kompatibilní. Ať už se rozhodnete pro Windows 7, Windows 8, ale třeba i pro Windows 10, vždy uděláte dobře, protože jde o certifikované softwary, se kterými budete vy a váš PC maximálně spokojení.