Už jste si všimli, že Bazos.cz můžete používat v šetrném, tmavém režimu?

Prodat nebo, co už doma nepotřebujeme, nebo koupit něco zánovní, přitom ale z druhé ruky a za skvělé peníze, chce alespoň občas většina z nás. Někdo se zajímá o oblečení pro děti, které rychle odrůstají, někdo takto nakupuje hračky, domácí potřeby, nebo třeba knížky či náhradní díly na automobil. Ať už prodáváte nebo poptáváte cokoli, bazos.cz si můžete přepnout do tmavého režimu.

Proč používat tmavý režim?

Nejen Bazoš, ale i spousta dalších oblíbených a vyhledávaných webových stránek nejen u nás, ale i v zahraničí, umožňuje svým uživatelům přepnout si zobrazení do tzv. dark mode. Tmavé zobrazení má své nesporné výhody a přichází na ně stále více uživatelů internetu. Především šetří vaše oči, zpříjemňuje vám čtení si během nočních hodin, kdy je kolem vás tma, ale příjemnější je i přes den. Celá bílá a zářící obrazovka s černými písmeny není z dlouhodobého hlediska ideální pro nikoho z nás. A právě proto je vhodné nastavit si tmavý motiv, s nímž se vám na bazos.cz bude lépe pracovat i prohlížet inzeráty.

Nové nastavení dark mode je snadné

Abyste si mohli nastavit dark mode neboli tmavý režim, postačí vám jedno kliknutí. Nebudete se muset ani přihlašovat. Nahoře na stránce uprostřed uvidíte tučně napsáno Tmavý motiv: Vypnuto. Kliknete na „Vypnuto“ a režim se ihned aktivuje, nápis se změní na „Zapnuto“.

I slovenský Bazoš vám bude fungovat přes tmavý motiv. Nastavení je zcela stejné, jako u výše uvedeného Bazos.cz.

Nebude vás to stát vůbec nic, a přitom budete ke svému zdraví šetrnější. Oči vás nebudou pálit, nebudou slzet nebo vás řezat. Nastavte si tmavý režim, kde to jde, a pokud někde tato možnost není, alespoň dle situace ztmavte úroveň jasu, intenzity bílý. Většinou to jde během pár kliků či ťuknutí na chytrý telefon.