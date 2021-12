Víte, co je bitcoinmat? V Česku jich máme desítky

V dřívějších dobách jsme si chodili do bankomatu pro papírové peníze. Dnes už to děláme méně, čím dál více platíme kartou, takže tolik hotovosti nepotřebujeme. Bankomaty ale nevymizí, možná se do budoucna jen trochu promění – v bitcoinmaty.

Bitcoinmat (BATM) není nic jiného než bankomat umožňující nakupovat a prodávat bitcoiny, případně další kryptoměny. Některé bitcoinmaty umožňují pouze nákup, další i prodej. V některých lze platit hotovostí, jinde pouze kartou.

Jak takový bitcoinmat funguje?

Jde o moderní dotykový přístroj, který vás celým procesem provede pomocí instrukcí na obrazovce. Postup je každopádně zhruba následující:

Vyberete si kryptoměnu.

Zvolíte, zda máte zájem o nákup, či prodej.

Určíte si částku.

Naskenujete QR kód s adresou vaší peněženky (v dané kryptoměny).

Při nákupu zaplatíte, při prodeji vám bitcoinmat sdělí, jak poslat kryptoměnu na danou adresu.

Nejde tedy o nic složitého, postup je podobný, jako když vybíráte či vkládáte peníze v klasickém bankomatu.

V Česku máme bitcoinmatů spoustu

Světově první bitcoinmat byl otevřen ve Vancouveru v Kanadě již v říjnu 2013. Evropské prvenství si drží slovenská Bratislava. V Česku se bitcoinmaty objevily o něco později, zato jich ale máme skutečně hodně. Pokud se podíváme na počty bitcoinmatů v evropských státech, žebříčku vévodí Španělsko, Rakousko, Polso, Rumunsko a pak Česko.

Dle dostupných údajů jich máme cca 70. Jejich přehled se dá najít přes webovou službu Coin ATM Radar. Největší počet bitcoinmatů samozřejmě objevíte v Praze, avšak své mají i v Pardubicích, Táboře, Brně, Olomouci, Ostravě, Ústí nad Labem, Liberci a mnohých dalších městech. Na CoinATMradar.com si lze navíc filtrovat bitcoinmaty i podle vybrané kryptoměny.

