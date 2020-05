Vychytávky pro vůz, které nadchnou vás i široké okolí

Většina z nás si přeje, abychom měli auta, za které se nemusíme stydět, ba co víc, hledáme vychytávky, zdánlivé drobnosti, které však náš vůz velmi dobře pozvednou do vyšší sféry. Existuje mnoho způsobů, jak si vůz vylepšit, ať už jde o optické změny, nebo o funkční změny. Tady jsou některé, které by se vám mohli náramně líbit.

Zaměřeno na blatníky

Jestliže obcházíte zaparkovaný vůz, blatníky jsou jednou z částí, kterou si mnozí z nás prohlíží. Na nich bývá patrné, jak je o auto pečováno, dostávají zabrat díky ulpívání nečistot z vozovky, a to nejen v zimě, ale i v létě. Často je poškozují kamínky a zbytečně kazí celkový dojem vozidla, které je jinak naprosto v pořádku. Řešením mohou být plastové lemy blatníků. Už jste o nich slyšeli, nebo jste měli možnost je vidět na nějaké autě, které projíždělo kolem? Jsou na první pohled patrné, zvláště, pokud má auto jinou barvu než černou. Blatníky jsou totiž černé a na barevných autech, jako např. bílém, červeném, stříbrném… jsou jasně patrné. Jsou dostupné pro různé značky a jejich modely aut.

Hezké i pohodlné nasedání a vysedání

Dalším velmi dobrým pomocníkem jsou boční nášlapy. Díky nim může působit váš vůz zcela nově, jinak, netradičně. Pokud si chcete koupit nášlapy, kromě specifického vzhledu získáte i pohodlné nastupování a vystupování z auta. Jsou vyrobeny z ABS a hliníku, jež je určen výhradně pro automobilový průmysl. Hodí se jak pro SUV, tak Pickupy. Jsou vyrobeny a konstruovány k přesné a jednoduché instalaci. Ta je snadná a velmi rychlá, zabere vám asi 45 minut. V setu s nimi zakoupíte i potřebné úchyty a montážní šrouby včetně návodu k instalaci.

Pro váš vůz můžete zakoupit např. i deflektory přední masky, zimní clony, vany do kufru a mnohé jiné užitečné pomocníky, které při cestování skutečně oceníte a využijete. Jejich kompletní nabídku najdete na webových stránkách vtvauto.cz. Neváhejte a vyberte si vše, co je vám libo. Váš vůz vám bude sloužit lépe a bude působit lepším estetickým dojmem.