Využijte nadcházejících Vánoc a potěšte klienty firemním balicím papírem

Balicí papír patří mezi věci, které pro nejrůznější oslavy a příležitosti nakupujeme téměř automaticky a bez většího rozmyslu. Přitom jde o doplněk, který dokáže dárek posunout ještě o level výše. Pokud hledáte originální způsob, jak potěšit své klienty ve vánočním čase, krásný balicí papír s firemním logem může být tou správnou cestou.

Okouzlete své zákazníky nadstandardní péčí

Také vás vždy zaručeně potěší, když k objednávce nebo nákupu dostanete nějakou pozornost nebo třeba ručně psané poděkování za využití služeb daného obchodníka? Nejste sami! Hřejivý pocit máme z projevu jakékoliv péče nad rámec obvyklých služeb všichni. A toho máte jako podnikatel skvělou možnost využít v rámci svého marketingového plánu. I tady číhá parádní reklamní příležitost.

Vlastní personalizovaný balicí papír ale oceníte, i pokud nejste žádný podnikatel hledající originální reklamní nástroj. Zabodujete s ním také mezi svými nejbližšími. Představte si reakci vašeho nejlepšího přítele ve chvíli, kdy pod stromečkem objeví dárek zabalený do vtipného papíru z vašich společných fotografií.

Chcete, aby váš balicí papír vypadal luxusně? Máme pro vás pár tipů

Ať už máte v plánu nechat si vyrobit balicí papír v jakémkoliv designu, jednu věc byste neměli podcenit. Tou je kvalitní papír, který dodá balicímu papíru na exkluzivním vzhledu a vytvoří diametrálně jiný pocit než levný tenký papír, který se trhá ještě před tím, než obdarovaný začne dárek rozbalovat. Skvělou a zaručenou volbou je lesklý křídový papír s gramáží 90 g/m2. Z profesionálních tiskáren ho za skvělou cenu nabízí třeba tato https://justprint.cz/balici-papir.

Mezi další ověřené druhy papírů patří hnědý proužkovaný kraft papír s o něco vyšší gramáží 100 g/m2. Využít obvykle můžete nabídky potisku těchto druhů archů ve formátu B1 nebo XXL. Výjimkou není ani možnost bílého podtisku či tmavého tisku na světlý podklad. Standardní povrchové zušlechtění papíru samo o sobě zaručuje stálost barev a ostrost tisknutých motivů. Váš personalizovaný balicí papír tak bude do detailu dokonalý.

Trendy panují i mezi balicími papíry

Jakkoliv zvláštně to může znít, i balicí papíry podléhají sezónním trendům. Ostatně se stačí porozhlédnout v obchodech, kde se papíry na balení dárků prodávají. V posledních letech jsou v mnoha rovinách „in“ přírodní materiály. Nejinak je tomu i u balicích papírů. To je pro vás skvělá zpráva. Tento design je totiž poměrně univerzální. A tak, pokud si necháte vyrobit dárkový papír v přírodním duchu, jako je třeba kraft hnědý proužkovaný papír, můžete do něj balit objednávky nebo dárky na Vánoce, stejně jako i jindy během roku.

Pokud vám ale smíme poradit, pro období Vánoc se vždy vyplatí nechat si vyrobit balicí papír extra. Pro zvýraznění slavnostní vánoční atmosféry tak do návrhu papíru můžete kromě loga vaší firmy vkusně zakomponovat tematické motivy. Ideálně ale zachovejte přírodního ducha. Hodí se například větvičky jehličnanu, medové perníčky, sněhové vločky nebo snítky tradiční cesmíny. Fantazii se meze nekladou.