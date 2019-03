Moderní technologie vstupují stále více do našich životů a postupně pronikají do různých sfér služeb. Výjimkou nezůstává ani oblast security. I zde se v posledních letech setkáváme s využíváním různých typů robotických zařízení. Pojďme si představit aktuální novinky.

Robot jako služba pro zákazníky

Ve světě se s roboty v obchodech a ve službách spojených se zákaznickou podporou lze setkat už několik let. Tento trend ale dorazil už i do České republiky. Například na letišti Václava Havla se může potkat s robotem, který má za úkol zpříjemnit cestujícím čekání na let.

Robot Master Pepper je 120 cm vysoký, váží 28 kg a je vybaven dvěma gyroskopy, dotykovými senzory na hlavě a na rukou, dvěma sonary a šesti lasery na spodní části těla, třemi nárazníkovými sonary, čtyřmi mikrofony, třemi kamerami a 3D hloubkovou čtečkou. Je schopen pohybu a hlasové interakce. Dokáže vám podat potřebné informace o letišti, nasměrovat vás ke správné přepážce informací nebo k vašemu gatu. Také vám zatančí nebo si s vámi pořídí selfie.



Přítomnost robotů je jen dalším krůčkem v pokroku, který v letecké dopravě míří směrem k využití biometrie, smart parkování, vytvoření virtuální reality či používání hologramů.

Podobnou cestou jdou už i čeští obchodníci. Na prodejně jednoho z mobilních operátorů jste tak už mohli potkat podobného humanoidního robota nazvaného Pepper T-Dee. I on má za úkol především pobavit zákazníky a vést s nimi dialog v češtině.

Díky několika senzorům je robot schopen rozeznat základní lidské emoce i registrovat zvuky, tváře a objekty. Sám zahájí konverzaci, reaguje na váš výraz a samovolně se pohybuje. Aby mohl plně reagovat na svět okolo, je Pepper T-Dee vybaven dvěma 2D videokamerami v oblasti úst a na čele, pro komunikaci má na hlavě umístěné 4 mikrofony a 2 reproduktory, jeho oči obsahují 3D senzory a vše doplňují dotykové senzory na hlavě a na hřbetech rukou. Díky laserovým detektorům robot jen tak do něčeho nenarazí, protože stále vyhodnocuje nejen svou pozici, ale i okolí. Je plně autonomní a v případě docházející baterie se sám připojí ke stanici, kde se opět dobije.

Robot hlídkující v kancelářích a obchodních centrech

Roboti ale nemusí být jen zdrojem zábavy a poskytovatelé informací. Mohou se plně zapojit i do zabezpečování objektů a být tak plnohodnotnou pravou rukou fyzické ostrahy. V USA už například fungují bezpečnostní roboti. Jde o stroje, které monitorují bezpečnost v kancelářských budovách. Jsou vybaveny snímači tepla, snímači obličeje a odznaků zaměstnanců. Dokáží rozpoznat zaměstnance i návštěvníka, který nemá na místě co dělat. Mohou také skenovat předměty a provádět každodenní kontrolu místností. Oproti lidské ostraze jsou schopni lépe odhalovat anomálie, jako je například neobvyklé teplo. Na druhou stranu je fyzická ostraha stále potřeba, hlavně na úkoly vyžadující strategické myšlení nebo empatii, čehož nejsou roboti zatím úplně schopni.

E-recepční, která je vždy k dispozici

Na jistou dávku lidského kontaktu jsme zatím zvyklí i ve všech prostorách recepcí. Ovšem i zde své uplatnění nacházejí moderní technologie. Novinkou na našem trhu je takzvaná e-recepční. Její kouzlo spočívá v urychlení a zjednodušení některých služeb spojených s chodem recepce. Své místo najde především tam, kde dochází k velkému pohybu osob, jako jsou hotely, administrativní budovy nebo školy.

Prostřednictvím e-recepční mohou návštěvníci provádět check-in, vyzvednutí věrnostních karet, registraci a spoustu dalších činností. Pro pohodlné ovládání je e-recepční vybavena dotykovým displejem, čtečkou QR kódů, čtečkou dokladů a vydavačkou karet. Pro složitější operace je k dispozici vždy operátor.

Drony hlídající váš domov

Ani naše domovy nebudou uchráněny před vpádem moderních bezpečnostních technologií. Už dnes si jednoduše zabezpečíme dům pomocí elektronických zabezpečovacích systémů jako jsou alarmy, kamerové systémy nebo také elektronická požární signalizace. K tomu všemu se už brzy mohou přidat takzvané domácí bezpečnostní drony. Nejde o žádnou převratnou novinku – s drony využívanými k zajištění bezpečnosti se dnes už běžně setkáváme u policejních nebo vojenských jednotek. Pro plné využití dronů, jako bezpečnostního prvku u našich domů, zatím není uzpůsobena legislativa. První drony pro ochranu domácností se už přesto vyrábějí a testují. Tyto drony reagují na signály z pohybových i zvukových senzorů umístěných na pozemku a na pokyn zahajují sledování prostoru z výšky. Drony mohou být vybaveny i tepelnými senzory nebo mohou být schopny pronásledovat podezřelou osobu. Jejich provoz je ale omezen výkonem baterie a nejsou proto vhodné pro nepřetržité sledování vašeho domova.