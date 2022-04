Za pět let od spuštění autorizovaného servisu Apple opravil iWant přes 50 000 zařízení. S čím lidé přicházeli nejčastěji?

Za pět let od spuštění autorizovaného servisu Apple opravil iWant přes 50...

Prémiový reseller značky Apple iWant, který patří do skupiny Smarty Brands., slaví 5. narozeniny od spuštění prvního Apple autorizovaného servisního místa. Historicky první opravou, která v certifikovaném (AASP) servisu proběhla, byl MacBook na centrále na Praze 1. Za celou dobu svého působení vdechl servis nový život téměř 30 000 telefonům iPhone nebo více než 6 000 MacBookům. Celkem opravil nebo servisoval 50 000 zařízení.

Nejširší síť autorizovaných servisů Apple v České republice s 11 regionálními servisními středisky opravuje zařízení iPhone, iPad, Mac, Apple Watch a originální příslušenství Apple. Nejčastější jsou opravy displejů a výměny baterií. Za prvních 5 let iWant vyměnil u telefonů iPhone přibližně 11 000 kusů baterií. V případě displejů to pak bylo 7 000 oprav.

„Výměny baterií a displejů pro iPhone jsou u nás nejtypičtější servisní zakázky,“ říká Petr Rozkošný, Area After Sales Care and Apple Authorized Service Manager. „Výměnu displeje provádíme na počkání, většinou je do hodiny hotovo. Protože jsme autorizovaný servis, na všechny opravy používáme jedině nástroje schválené společností Apple, a samozřejmě originální náhradní díly. Je důležité, aby práce se zařízením probíhala ve speciálním nevodivém prostředí, jinak může později dojít k dalšímu poškození přístroje. Proto je tak důležité navštěvovat výhradně autorizovaný servis,“ upřesňuje Rozkošný a dodává: „Hodně běžná je také výměna displeje. Lidé si zkrátka na telefony občas nedávají pozor, a i když iPhone vydrží hodně, po některých pádech je zapotřebí displej vyměnit. Často vidíme, že lidé nepoužívají základní ochranný doplněk, tedy fólii nebo ochranné sklo na displej.“

iWant za 5 let provozu svého servisu provedl přes 50 000 oprav, z toho zhruba 30 000 oprav telefonů iPhone a 6 660 oprav Mac zařízení. Na základě osobní návštěvy zákazníka na některém servisním místě bylo provedeno na 20 000 diagnostik.

„Snažíme se vše dělat s maximální péčí. Nabízíme různé služby, včetně možnosti odeslat zařízení k diagnostice právě přes Zásilkovnu nebo zapůjčení náhradního Apple iPhone, iPad nebo MacBook po dobu opravy. Dokážeme navíc zprostředkovat tzv. Apple Exchange program, tedy systém výměny vadného zařízení Apple za zcela nové přímo od výrobce. Apple je prémiová značka a přesně tak přistupujeme ke všemu ostatnímu včetně servisu. Bylo to skvělých 5 let a spokojenost zákazníků nás motivuje i nadále odvádět tu nejlepší práci,“ uzavírá Rozkošný.