Zajistěte si domácnost proti výpadku elektrického proudu

V dnešním energetickém světě se bez dodávek elektrické energie už neobejdeme. Její výpadek je vždy provázen spoustou nepříjemností, od studených radiátorů v zimě až po výpadky solárního ohřevu bazénu v létě zrovna, když máme čas na koupání. Řešením těchto problémů je pořídit si náhradní nebo také záložní zdroje UPS, které slouží k zajištění provozu elektrických přístrojů nebo zařízení po dobu výpadku dodávky elektrické energie.

Co je záložní zdroj UPS?

Zkratka UPS pochází z anglického Uninterruptible Power Supply/Source a v doslovném překladu to znamená „nepřerušitelný zdroj napájení“.

Obvykle je zapojený mezi zdroj elektřiny, což bývá většinou distribuční síť, a zařízení, které chceme před výpadkem chránit. Záložní zdroj funguje v podstatě jako akumulátor. Nabíjí se z distribuční sítě, a pokud dojde k výpadku, dodává do zařízení elektřinu až do obnovení dodávky ze sítě nebo do doby, než se sám vybije.

K čemu se používají záložní zdroje?

Nejčastěji se záložní zdroje používají k ochraně počítačů, kde i krátký výpadek elektrického proudu stačí, abyste přišli o právě rozdělanou práci. Ale mohou zajistit i náhradní provoz oběhového čerpadla ústředního vytápění, krbů nebo kotlů, pohony garážových vrat a vjezdových bran. Můžeme je použít pro zálohování celé řady domácích spotřebičů od televizorů a mrazniček až po vytápění terárií.

Kde pořídit kvalitní záložní zdroj?

V dnešní době najdete na trhu celou řadu záložních zdrojů a není jednoduché vybrat ten správný, který bude splňovat všechny vaše požadavky. Mezi světovou špičku výrobců systémů UPS patří italská firma Riello, která je na českém trhu zastoupena firmou Schmachtl. Záložní zdroje Riello

UPS jsou schopny zajistit nepřetržité napájení pro všechny systémy, od počítačů až po velké průmyslové provozy.