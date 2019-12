Zakládáte si svou vlastní lakovnu? Poradíme vám, na co nesmíte zapomenout

V dnešní době je sice podnikání na vlastní pěst rizikové z důvodu velké konkurence, nicméně jestli pracujete v oboru, který opravdu ovládáte, je toto riziko mnohem menší. A ještě jedna věc zajistí, aby váš podnik fungoval opravdu skvěle. A tou je správné vybavení. Pokud si zakládáte vlastní lakovnu, rádi vám poradíme, co by v ní rozhodně nemělo chybět.

Základem je lakovací kabina

Nechcete přeci celé okolí doslova zamořit výpary z barev a laků. Na míchání toho správného odstínu musí být vyčleněna lakovací kabina, která bude odpovídat přísným hygienickým a bezpečnostním předpisům. Samozřejmostí je také dodržování emisních limitů. Její velikost musíte přizpůsobit produktům, které budete lakovat. Ať už se jedná o auta nebo třeba o lokomotivy. Skvělým příkladem jsou lakovací kabiny Nova Verta.

Odsávací boxy

Je samozřejmé, že při manipulaci s barvami vzniká spousta nečistot, a to hlavně všude okolo vás. Z toho důvodu vám v lakovně nesmí chybět odsávací boxy. Ty snadno zachytí veškerý odpad a přestřiky. Odsávací box můžete koupit buď vcelku, nebo si jej nechat sestavit na míru přesně dle vašich požadavků. Pořádek prostě musí být, a co se týče lakovny, platí to dvojnásob. Odsávací zařízení jako jsou odsávací stěny a boxy, jsou určeny pro zachycování přestřiků. Díky nim zabezpečíte svým zaměstnancům kvalitní hygienické podmínky pro práci.

Jak si zajistit čerstvý vzduch v lakovně?

Tady rozhodně nestačí jednoduše otevřít okno, a je vystaráno. Každá lakovací kabina musí být samozřejmě opatřena vstupními i výstupními agregáty, které se postarají o to, aby byl v místnosti správně cirkulován vzduch a přiváděn dostatek toho čerstvého. Bez nich byste se mohli v tom lepším případě nadýchat škodlivých zplodin a přiotrávit se.

Jak vybavení rozmístit?

Nemyslete si, že ideální rozmístění nábytku (v tomto případě vybavení) je jen výmyslem žen, které mají designérské oko. Praktické rozmístění komponentů ve vaší lakovně je naprostou nezbytností, jelikož jednotlivé procesy práce na sebe navazují. Nechcete přeci přebíhat z jednoho místa na druhé. Zjednodušte si celý proces a svěřte toto vybavení lakoven do rukou opravdových odborníků, kteří moc dobře ví, kde má stát stříkací kabina, kam umístit odsávání a jaké rozmístění bude pro vás nejpraktičtější.

Kde všechno vybavení nakoupit?

V případě, že chcete vše nakoupit od prověřeného dodavatele a na jednom místě, pomůže vám firma Naver, s.r.o., která na trhu působí již od roku 1994. Za tu dobu nasbírala spoustu zkušeností, o nichž se můžete sami přesvědčit. Zařízení vám nejenom dodá, ale bude se také starat o veškerý jeho profesionální servis. Samozřejmostí je také ekologická likvidace požitých filtrů. Prostě servis, jak má být!

Teď už vybavení vaší nové lakovny nevypadá tak složitě, jak jste předpokládali, že? Stačí se jen poradit s profesionálem a vaše nová autolakovna bude fungovat na plné obrátky.