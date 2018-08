Vybavit kancelář není zrovna snadným oříškem. Obzvláště pokud tak činíte poprvé. Jste si jisti, že máte všechno?

Zřejmě ne. A jak tomu tak většinou bývá, v ten nejméně vhodný okamžik zjistíte, že vám něco důležitého schází. Nezbyde vám pak nic jiného, než se sebrat, vyrazit do nejbližšího obchodu s kancelářskými potřebami a danou nezbytnost do kanceláře doplnit. Existuje ale i jiné řešení. Kancelář si zařídit z jedné vody načisto. Se vším všudy. Pomůže vám třeba nabídka nějakého dobře zásobeného e-shopu s kancelářskými potřebami.

Vybavte si kancelář online

Doslova vše od A do Z do své kanceláře (mimo kancelářského nábytku) seženete například na e-shopu cartridge-toner.cz. Stačí kliknout na jednotlivé kategorie a hned před sebou budete mít seznam všech nezbytností, jež by ve vaší kanceláři neměly chybět. Fólie, kalkulačky, laminovačky, razítka, vazače, skartovačky atd. Nezdá se to, ale je toho docela hodně. Máte všechno? Pokud ne, jednoduše si to objednejte.

Jak vybrat tiskárnu?

Snad žádná kancelář se neobejde bez tiskárny. Je otázkou jakou vybrat? Před samotným výběrem si musíte zodpovědět několik základních otázek: budete tisknout černobíle nebo i barevně? Pouze texty či i fotografie? Jakého formátu? A4, A3 či A5? A kolik stránek měsíčně zhruba vytisknete? To všechno jsou parametry, které při výběru tiskárny hrají roli.

Inkoustová, nebo laserová?

Obecně platí jedno základní pravidlo: pro méně častý tisk stejně jako pro tisk fotografií jsou vhodné spíše tiskárny inkoustové, pokud tisknete častěji, poohlédněte se spíše po tiskárně laserové, jejíž hlavní předností bývá rychlost. Obzvláště černobílé dokumenty tiskne rychle a levně.

Inkoustové cartrige a tonery

K tiskárně si samozřejmě budete muset pořídit patřičné inkoustové cartridge či tonery. Při koupi se informujte, jaké cartridge (či tonery) jsou vhodné právě do vaší tiskárny. Jejich výměnu se snadno naučíte. Do každé tiskárny vždy používejte výrobcem doporučované originální cartridge (tonery). Jinak byste si svou tiskárnu mohli nenávratně poškodit.