Ze sportovní arény do výrobní haly: Jak pracovní oděvy mohou profitovat ze sportovního oblečení

Ze sportovní arény do výrobní haly: Jak pracovní oděvy mohou profitovat...

Ve sportovním oblečení se skrývá spousta vědy. Dynamické střihy zlepšují volnost pohybu, prodyšné a elastické tkaniny činí sportovce ještě výkonnějšími. Mnohé z těchto inovací najdeme i v oblasti pracovních oděvů. A téma trvalé udržitelnosti se týká také obou textilních odvětví.

To, co na sobě nosíme při tréninku a závodech, je již desítky let přizpůsobováno neustále rostoucím požadavkům. Z toho těží nejen sportovci, ale i zaměstnanci v obchodě a průmyslu. Dnešní pracovní košile často skrývají textilní technologie, které byly původně vyvinuty pro výkonnostní sport.

Větší funkčnost díky novým materiálům

Od koupacích oděvů z těžké bavlny až po plavky, které při nošení téměř necítíte: za posledních 100 let se toho ve sportovním oblečení hodně změnilo. „Díky použití syntetických vláken, jako je polyester nebo polyamid, je oblečení výrazně lehčí a také pružnější. Díky tomu je jejich nošení mnohem pohodlnější – zejména při fyzické aktivitě,“ vysvětluje Mark Weber. Jako vedoucí vývoje produktů u poskytovatele textilních služeb Mewa je se svým týmem zodpovědný za nové koncepty pracovních oděvů. Elastické materiály dnes najdeme téměř ve všech pracovních oděvech.

Moderní textilní vlákna toho však dokážou mnohem více, jak dále vysvětluje Weber. Například kombinace syntetických vláken a bavlny zajišťuje účinnější absorpci potu, čímž se minimalizuje tělesný zápach. Další materiálovou strukturu ze sportovního odvětví využívá Mewa Peak u pracovních oděvů pro průmysl a obchod. Polyesterová vlákna zde obsahují částice aktivního uhlí, které mohou absorbovat nebo uvolňovat vlhkost a teplo. Termoregulační vlastnosti snižují pocení, oděv zůstává sušší a typický chlad propoceného oblečení je eliminován.

Přizpůsobeno pro praktické využití

Oděvní koncepty pro pracovní oblečení jsou zaměřeny na požadavky spojené s pracovištěm. Oděv pak dosahuje své speciální funkčnosti díky ergonomickým střihům a systému různých materiálů. Jako takzvaný hybridní výrobek má současné pracovní oblečení hřejivé a chladivé zóny, stejně jako elastické nebo ochranné oblasti, jak vysvětluje Weber. Například pracovní oděvy pro řemeslníky mají zesílenou a oděruvzdornou tkaninu na kolenou, loktech a ramenou, které jsou obzvláště vystaveny opotřebení.

Stejný princip známe například z turistických bund v oblasti popruhů batohu nebo kalhot pro jezdecký sport. Pro práci a sport zajišťují elastické vložky v oblečení co největší volnost pohybu a větrací zipy požadovaný průvan. A do oblasti pracovních oděvů dorazil další princip z oblasti sportu a volného času: vícevrstvý vzhled. „Pro měnící se pracoviště a povětrnostní podmínky jsme naše kolekce navrhli tak, aby se košile, vesty a bundy, stejně jako šortky a dlouhé kalhoty daly snadno vzájemně kombinovat jak vizuálně, tak střihově. To zajišťuje jednotný týmový vzhled po celý rok.“ říká Weber.

Správný outfit signalizuje profesionalitu

Funkční vlastnosti však již zdaleka nejsou všechno – záleží také na vzhledu. Zatímco v 70. letech 20. století byly pracovní oděvy pro kvalifikované řemeslníky jednotně modré a volně střižené, v novém tisíciletí je vzhled stále důležitější. „Pracovní oděvy se inspirují nejen inovativními technologiemi, ale také módními trendy. A v textilním odvětví máme jiné možnosti designu než dříve,“ vysvětluje Weber. Konstrukční detaily v designu sportovních oděvů, jako je pohodlný výstřih u košile, funkční tvar kapuce nebo kapsa se cvočky, si našly své místo v pracovním oblečení. Řemeslníci se dnes chtějí prezentovat módním a slušivým způsobem. Vyplynulo to z průzkumu veřejného mínění, který si v roce 2023 nechala zpracovat společnost Mewa. Podle Webera je většinovým trendem sportovní, přiléhavý střih a tomu odpovídají i tmavě šedé nebo modré tóny ve výběru barev. Jasné barvy nebo neonové barvy chtějí respondenti vidět pouze jako střídmé zvýraznění. “ I když však existuje mnoho podobností mezi pracovním a sportovním oblečením, nelze převzít všechno. Pokud jde totiž o pracovní oděvy, bezpečnost má stále přednost před stylem.

Pracovní oděvy nejsou „rychlá móda“

Pracovní oděvy v sobě spojují ochrannou funkci, módu a image a musí splňovat mnoho požadavků na kvalitu. V neposlední řadě je pro uživatele a rozhodovací orgány stále důležitější udržitelnost oděvů. Společnost Mewa proto navrhla kolekci „Peak“ pro průmysl a obchod, která využívá přibližně 75 % udržitelných materiálů. „Z našeho pohledu je udržitelné především zajištění co nejdelší životnosti pracovních oděvů, protože výroba textilií má největší uhlíkovou stopu,“ vysvětluje Mark Weber. Této životnosti lze dosáhnout díky vysoké kvalitě materiálů a zpracování a také možnosti jejich opravy. K tomu se přidávají ekologické výhody toho, že praní a péči o pracovní oděvy přebírá poskytovatel textilních služeb, jako je společnost Mewa. „Profesionalizace vede ke zcela jiným hodnotám spotřeby, než kdyby se každý pracovní oděv pral samostatně v domácí pračce,“ říká Weber. Díky procesům praní šetřícím vodu a energii, systémům pro opakované použití a pilotním projektům klimaticky neutrální distribuce organizuje společnost Mewa výrobní procesy tak, aby šetřila zdroje, a získala za to již několik ocenění.

U pracovních oděvů záleží na funkčnosti, ale i na vzhledu.

Mewa

Skupina Mewa se sídlem ve Wiesbadenu je jedním z předních evropských poskytovatelů komplexních služeb v oblasti průmyslových textilií. Sortiment výrobků se zaměřuje na čisticí tkaniny z vlastní produkce a na pracovní a ochranné oděvy pro průmysl, obchod, gastronomii a zdravotnictví. B2B služby zahrnují poradenství, poskytování, péči, opravy a výměnu textilií v souladu s certifikovanými normami kvality, hygieny a bezpečnosti. Rodinná společnost se 47 pobočkami a přibližně 5 700 zaměstnanci zásobuje více než 200 000 firem v různých odvětvích v celé Evropě. Obrat v roce 2022 činil 829 milionů eur.

Společnost Mewa byla založena v roce 1908 a je průkopníkem v oblasti udržitelných textilních služeb. Strategie společnosti je důsledně zaměřena na udržitelnost. To zahrnuje inovativní vlastní vývoj výrobků, procesů a technických systémů. Společnost Mewa získala několik ocenění za své zaměření na zákazníka a řízení zdrojů.

Další informace:

www.mewa.cz

https://x.com/Mewa_CZ

facebook.com/mewacz

instagram.com/mewatextilsharing

linkedin.com/company/mewa-textil-management