Kryptoměny, včetně bitcoinu, buď na své dno už spadly anebo jej stále hledají. Cenový propad určitých kryptoměn byl obrovský, klidně 90%. Nic nemůže pořád růst, ani kryptoměny, ani akcie. To je zákon trhu.

Velké množství kryptoměn, tedy altcoinů (alternativních kryptoměn) je dnes však už de facto mrtvých, protože sami zakladatelé jim přestali věřit. Ředitel CoinDesk odhaduje, že 90 % kryptoměn tuto krizi nepřežije a ty, které ano, budou v čele dění.

Jenomže velká část kryptoměn není pouze platidly, ale nad vodou je drží ještě něco jiného. Něco, co je odlišuje od těch řadových, obyčejných. Vybrali jsme proto 4 nadějné kryptoměny, o kterých si myslíme, že do budoucna potenciál mají a tuto krizi ustojí. Více nadějných kryptoměn naleznete v tomto seznamu kryptoměn.

Co jsou to altcoiny?

Altcoiny jsou, stejně tak jako bitcoin, kryptoměnami. Jenomže bitcoin byl úplně první kryptoměnou na světě, proto má mezi všemi ostatními virtuálními měnami, tedy altcoiny, toto výsostné postavení. Bitcoin ale není jediná kryptoměna.

Z toho tedy vyplývá, že altcoiny jsou všechny ostatní kryptoměny, které byly vytvořeny po bitcoinu. Na světě existuje více jak tisíc takovýchto kryptoměn, přičemž mnoho z nich zaniká a méně jich už vzniká.

Altcoiny se ve své podstatě snaží být lepší než kryptoměna bitcoin, právě proto se tvůrci altcoinů pokouší vyřešit nedostatky, které bitcoin má a stát se tak jeho lepší verzí.

Altcoiny, které nejsou jen platidly

Zatímco je kryptoměna bitcoin pouhým platidlem, mnoho altcoinů není jen tak nějakými platidly, ale ještě navíc pomocí blockchainové technologie řeší nějaký specifický problém v různých odvětvích.

Ať už se jedná o medicínu, reality, inzerci nebo třeba bezpečnost na internetu. Tady vidíte, že kryptoměny nekončí pouze finančním trhem, je totiž velmi pravděpodobné, že jednoho dne budou možná ceněny více ne jako virtuální platidla, ale právě pro tuto jejich přidanou hodnotu.

Jak to s altcoiny bude dál?

Jenomže jak na tom tyto altcoiny v brzké budoucnosti budou, když hodnota velkého množství z nich obrovsky spadla a spousta z nich zanikla. Nezničí je to?

Počet altcoinů přesahujících číslo 1500, je přece extrémně vysoké. Ve skutečnosti se nikdy nepočítalo s tím, že by tak velké množství kryptoměn mohlo do budoucna mít smysl. V současné době se trh virtuálních měn nachází v bear marketu, pro který je onen pokles charakteristický. Jakmile však toto kritické období pomine a kryptoměny vstoupí do bull marketu, uvidíme, které altcoiny dokáží přežít. Pojďme se podívat na 4 výjimečné kryptoměny, které mohou mít v budoucnosti svoje místo.

Skycoin – Změní dnešní internet?

Skycoin je samozřejmě kryptoměnou. Ale co je možná zajímavější, je jeho přidaná hodnota. Nebo spíše přidané hodnoty. Skycoin totiž stojí na čtyřech hlavních pilířích, z nichž je Skycoin jako kryptoměna dnes možná tou nejméně významnou.

Ekosystém Skycoinu, kromě kryptoměny, zahrnuje Skywire, který má ambice stát se dokonalejší alternativou dnešního internetu. Skywire staví svou výjimečnost zejména na soukromí, protože se zaměřuje na problémy související s centralizací internetu. Surfování na internetu by díky Skywire mohlo být opravdu soukromé, nikdo by vás nemohl sledovat. Ne, že by vás váš provozovatel internetu musel nutně sledovat, ale tu moc má, stejně tak jako vláda či kdokoli, kdo to prostě zvládne. Dalšími prvky Skycoinu pak jsou Obelisk a Fiber. Obelisk napravuje nedostatky Proof of Work a Proof of Stake algoritmů. A Fiber má za úkol být lepší než blockchain.

BAT – Změní svět reklam?

BAT neboli Basic Attention Token je na Etheru založený digitální inzertní token spojující vydavatele, inzerenty a uživatele blockchainu. Jeho cílem je zamezit, ne až tak košer, praktikám současného digitálního inzertního prostoru, ve kterém jsou uživatelé nevědomky sledování, kdy vydavatelé mají obtíže s monetizací svého obsahu a kdy se inzerenti mnohdy stávají oběťmi podvodů.

Přibližně 73 % příjmů z digitálních reklam jde do kapsy Facebooku a Googlu, a právě cílem BAT je toto nastavení změnit a odstranit tak z reklamního procesu (ne)potřebného prostředníka. Jediným webovým prohlížečem, na kterém lze BAT používat, je Brave Browser, který vznikl také v dílně BAT. Za projektem stojí Brendan Eich, který je tvůrce programovacího jazyka JavaScript a spoluzakladatel Mozilly a Firefoxu. Kryptoměna BAT je akceptována některými hlavními vydavateli obsahu, jako je The Guardian, Washington Post, Vimeo, Vice či Barron‘s.

Zcash – Ochránce anonymity?

Kryptoměna Zcash vznikla v roce 2013 oddělením od bitcoinu. Vzhledem k tomu, že bitcoin není anonymní, Zcash si za cíl určil být co nejvíce anonymním. Cílem Zcash, stejně tak jako například kryptoměny Monero, je střežit soukromí uživatelů sítě. Využívá k tomu speciálního kryptografického protokolu zk-SNARKs, který chrání obě strany, jak odesílatele, tak příjemce a dokonce i odesílanou částku. Za projektem stojí někdejší spolutvůrci bitcoinu.

Electroneum – Mobilní kryptoměna?

Britská kryptoměna Electroneum je jiná než všechny ostatní. Stojí na základech kódu kryptoměny Monero a stejně tak jako je cílem Monera maximální možné soukromí uživatelů, soustředí se na totéž i Electroneum. Jediné, co k těžbě Electronea potřebujete, je mobilní telefon s mobilní aplikací.

S touto kryptoměnou často začínají nováčkové a také se líbí těm, kteří neradi poskytují osobní údaje a kopie identifikačních dokladů straně, o které prakticky nic neví. Pomocí aplikace Electroneum můžete kryptoměnu ETN posílat i přijímat, přičemž slouží také jako digitální peněženka.

A to byla poslední kryptoměna v našem seznamu. Jaký altcoin vás nadchl nejvíce? Co si o zmíněných kryptoměnách myslíte?