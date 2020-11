4 praktické tipy, jak zabezpečit firemní data

Bez ohledu na to, jestli stojíte v čele zavedené, prosperující firmy nebo startu-upu, nepodceňujte zabezpečení firemních dat. Riziko krádeže je značné a mohla by dostat do existenčních problémů vás i osoby, kterých se informace týkají. Držte se proto následujících doporučení a učiňte efektivní opatření, jejichž pomocí zamezíte nejhoršímu.

1. Navrhněte účinnou strategii

Pokud to se zabezpečením firemních dat myslíte vážně, nenechávejte si myšlenky v hlavně – dejte jim podobu formálního dokumentu, kterého se budete po celou dobu držet. Strategie by měla zahrnovat také krizový plán – soubor konkrétních opatření při řešení akutních problémů v případě mimořádných událostí.

2. Chraňte se před malwarem

Nebezpečný software plný škodlivého kódu patří mezi největší bezpečnostní hrozby. V počítačích by proto neměl chybět sofistikovaný software, který chrání operační systém, aniž by jej výrazně zpomaloval. Zároveň se vyhněte otevírání neznámých příloh v e-mailech. Naprostou samozřejmostí je také aktuální firewall.

3. Správa identit a přístupů

Možná byste to do nich neřekli, ale za krádeží dat mohou stát sami zaměstnanci. Poměrně často vynáší informace zhrzení pracovníci, kteří dostali výpověď – aby firmě nějakým způsobem uškodil nebo si udělali jméno u nového zaměstnavatele. Proto je důležité dohlížet na správné přidělení přístupů v rámci jednotlivých uživatelských rolí. Zdaleka nejefektivnějším řešením je správa identit a přístupů prostřednictvím identity manageru neboli IdM. Detailní informace o procesním nástroji identity managementu najdete na webu českých specialistů bcvsolutions.eu.

4. Silná hesla

Přístupová hesla ve stylu „123456“ nebo „heslo“ jsou jako tikající bomba. Naučte se používat silná hesla, která nejsou snadno prolomitelná. Nemusíte si je pamatovat všechny – s jejich správou vám pomohou aplikace jako LastPass Authenticator, Google Authenticator či Microsoft Authenticator.