Magnetické separátory pomohou vyčistit kde co

Třídění, čištění, oddělování, separování, to jsou činnosti, na které si můžete koupit magnetické odlučovače různých druhů. Je jich tolik, že snadno vyberete ideální model pro tekuté i suché směsi. Další dělení je pak dle toho, jestli má separátor automatické nebo ruční čištění. Dokonale technicky i kvalitativně zvládnuté separátory vyrábí společnost Magsy z Púchova na Slovensku. Můžete jí zaslat jakýkoli dotaz, a ona vám zdarma do 24 hodin odpoví.

Proč právě magnetické odlučovače

Společnost Magsy s.r.o. vyrábí magnetické odlučovače již více než 20 let. K často poptávaným typům zboží zde patří oboustranný magnetický separátor. Jde o magnetický separátor pro suché směsi s automatickým čištěním. Slouží k separování velmi jemných kovových nečistot do velikosti 5 mm. Společnost vyrábí každý separátor přesně klientovi na míru podle toho, co bude separovat, v jakém množství a podobně.

Tento separátor se standardně vyrábí s třemi základními rozměrovými typy vstupního otvoru 250 x 250, 400 x 400 a 500 x 500 mm s kapacitou až 150 t/h. Otvory je možné uzpůsobit přesně požadavkům klienta různými přechodkami. Velkou výhodou je malá stavební výška. Sofistikovaný přepadový labyrint magnetických tyčí ve dvou řadách dělá systém magnetické separace naprosto efektivním.

Znáte pásový dopravník?

Dalším pomocníkem se může stát magnetická deska. Magnetická deska je ideální tam, kde převládá přeprava materiálu pomocí pásových dopravníků a množství feromagnetických nečistot nepřekračují únosnou mez pro ruční čištění. Hodí se do mnoha odvětí. Třeba k ochraně zpracovatelské technologie při těžbě nerostů, při třídění polnohospodářských produktů (úrody), při recyklaci a zpracování odpadu atd.

Navštivte webové stránky magneticke-separatory.sk a podívejte se, kolik různých typů separátorů a dalších zařízení nabízí. Rádi vám poradí, zodpoví dotazy a doporučí to nejlepší řešení právě pro vás.