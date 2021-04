Při stavbě domu a rekonstrukci fasády se neobejdete bez lešení. Jaké jsou možnosti při jeho výběru?

Máte-li firmu, která se specializuje na stavební práce, případně se chcete pustit do stavby rodinného domu, chaty, chalupy nebo jiného objektu svépomocí, pak se jistě neobejdete bez kvalitního nářadí a náčiní. Důležitou roli bude nepochybně hrát lešení. Pořídit se dá v mnoha variantách.

Druhy lešení, jež uplatníte při stavbě domu

Při výstavbě rodinného domu si obvykle vystačíte s menším typem lešení, neboť tyto objekty nejsou tak vysoké. Klasické fasádní lešení se dá postavit až do výšky několika desítek metrů, používá se hlavně při realizaci a opravách bytových domů. Pro menší objekty se kromě něj hodí také kupříkladu mobilní věže, které se dají velmi snadno a rychle postavit. S jejich pomocí se pak lze pohybovat ve výškách až do cca 15 metrů nad zemí v závislosti na konkrétním modelu. Alternativou jsou pak různé schodišťové věže, potažmo modulová lešení, která se však aplikují hlavně u velkých staveb.

Na co si dát pozor při výběru nového lešení?

U každého typu lešení je zásadní kvalita materiálu. U běžného fasádního lešení a mobilních věží se nejčastěji používají ocelové trubky a další prvky, neboť ocel má vynikající vlastnosti z hlediska pevnosti a odolnosti. U lešení hraje zásadní roli rovněž bezpečnost, takže se při jeho výběru zajímejte o bezpečnostní prvky, jako jsou zajištění pomocí příčníků, stabilita konstrukce, způsob ukotvení podlah v jednotlivých patrech, systém zábradlí apod.

Půjčovna lešení

Lešení se vyplácí kupovat pouze tehdy, používáte-li jej opravdu často. Pořízení je tudíž praktické především pro stavební firmy. Pakliže se pouštíte do stavby nemovitosti či její opravy svépomocí, bylo by zbytečné investovat desítky tisíc korun do nákupu lešení. V tom případě je lepší si ho pronajmout, tuto možnost nabízí vybrané firmy. Jednou z nich je kupříkladu společnost SCASERV a.s., která funguje jako prodejna a půjčovna lešení všech druhů. Kompletní nabídku naleznete na webových stránkách scaserv.cz.