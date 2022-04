Rozbijte své fitness cíle s novými hodinkami Huawei Watch řady GT3

Fitness fanatici, nejnovější a ta nejlepší řada chytrých hodinek Huawei je tady. Přistály hodinky Huawei Watch GT 3 Series. Tři hodinky, které jsou součástí této řady – Huawei Watch GT 3 46mm, Huawei Watch GT 3 42mm a Huawei Watch GT 3 Runner – mají vše, co potřebujete, a ještě něco navíc. Pojďme se podívat, co všechno tato řada chytrých hodinek nabízí, a to po jednom fitness cíli.

Chcete být silnější a rychlejší?

Chcete si kupte si huawei hodinky gt runner? Hodinky Huawei Watch řady GT 3 jsou osobní trenér na zápěstí. Zaznamenávají a analyzují vaše tréninkové údaje a inteligentně identifikují základní, zvedací, konsolidační a redukční období podle vašich aktuálních sportovních schopností a cílů. Poté upravuje intenzitu tréninku a postupně ji zvyšuje tak, aby se vaše síla a rychlost postupem času zlepšovala.

Chcete vyzkoušet různé tréninky?

Hodinky Huawei Watch řady GT 3 jsou vybaveny vylepšenou funkcí sledování tréninku, která nabízí více než 100 tréninkových režimů. Patří mezi ně 18 profesionálních tréninků, 12 venkovních tréninků (běh, chůze, horolezectví, pěší turistika, přespolní běh, jízda na kole, plavání na otevřené vodě, triatlon, lyžování, snowboarding, běh na lyžích a golf) a šest tréninků v hale (chůze, běh, jízda na kole, plavání v bazénu, volný trénink, eliptický trenažér a veslovací trenažér).

Chcete sledovat svůj celkový zdravotní stav?

Hodinky Huawei Watch řady GT 3 jsou vybaveny nejnovější technologií Huawei TruSeen 5.0+ pro monitorování srdečního tepu. TruSeen 5.0+ využívá ty nejlepší inovace, aby dokonale monitorovala vaši tepovou frekvenci, i když se velmi rychle mění, při sprintu, plavání nebo skákání. Hodinky Huawei Watch GT 3 také poskytují nepřetržité, přesné funkce sledování SpO2, spánku, stresu a menstruačního cyklu v reálném čase, které komplexně monitorují vaše zdraví.

Chcete běhat lépe?

Huawei Watch GT 3 Runner jsou první chytré hodinky Huawei navržené speciálně s ohledem na potřeby běžců. Hodinky Huawei Watch GT 3 Runner jsou lehké a pohodlné pro dlouhodobé nošení a nabízejí lepší určování polohy pomocí GPS a podrobnější údaje o tréninku. Tyto funkce usnadňují sledování běžeckých výkonů a monitorování vašich pokroků.

Všechny tři hodinky jsou také vybaveny novým měřením Huawei Running Ability Index, které využívá historické údaje o běhu, včetně srdečního tepu a tempa, k analýze vašeho výkonu po každém tréninku. samozřejmě, věrny svému jménu Huawei, se hodinky Huawei Watch GT 3 Series mohou pochlubit také inovativním vzhledem, který je inspirován přírodou a využívá nejmodernější technologie. Díky minimalistickým lunetám, velkým lunetám a lehkému designu vypadají hodinky Huawei Watch GT 3 Series elegantně a futuristicky a zároveň zajišťují pohodlné nošení.

Díky působivé výdrži baterie jste schopni nosit chytré hodinky této řady celé dny. Zatímco hodinky Huawei Watch GT 3 46mm a Huawei Watch GT 3 Runner podporují 14denní výdrž baterie, hodinky Huawei Watch GT 3 42mm podporují sedmidenní výdrž baterie, což vám umožní neustále sledovat své zdraví, a to i ve spánku. Pokud hledáte další nejlepší věc v oblasti nositelných technologií a dokonalého partnera pro své fitness aktivity, řada Huawei Watch GT 3 je pro vás tou pravou volbou. Vyberte si své oblíbené chytré hodinky v obchodě Huawei Store (online) právě teď. Ceny a akční balíčky naleznete níže.