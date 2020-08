STILL spouští e-shop s novou i použitou manipulační technikou

STILL je významný německý výrobce manipulační techniky, která nachází uplatnění ve skladech, průmyslových areálech i logistických společnostech. Vysokozdvižné vozíky jsou stoprocentně spolehlivé, navíc při pravidelném servisování vydrží v provozu dlouhá léta. Jedná se však o poměrně velkou investici, zejména pokud potřebujete vozíků hned několik. V takovém případě se poohlédněte po bazarových pomocnících. STILL navíc spouští e-shop nejen s novou, ale i použitou manipulační technikou.

Bezpečná platba, rychlé dodání, roční záruka od výrobce. Přesně to nabízí STILL e-shop, kde si můžete vybrat nové i použité vozíky. Stejně tak je v nabídce i pronájem techniky.

Ruční paletový vozík do menších skladů

V menších provozovnách a skladech se používají především ruční paletové vozíky, jejich cena je nižší než u vysokozdvižných vozíků. Jak už samotný název napovídá, slouží pro přepravu zboží či materiálu na euro paletách. Snadno s ním přemístíte palety z místa na místo, ovšem ruční varianta je ideální pouze na krátké a střední vzdálenosti. Ve větších areálech už je lepší klasický vysokozdvižný vozík se sedící obsluhou.

Ruční paletový vozík potřebuje pevnou a rovnou podlahu bez výtluků či jakýchkoliv překážek. Poloměr otáčení dosahuje 205 stupňů, konstrukce je ocelová a vysoce odolná, kola jsou z nylonu a mají nízký valivý odpor.

Použité vozíky za přijatelnou cenu

Do účetnictví se výrazně promítne pořízení elektrického vysokozdvižného vozíku s protizávažím. Použitá manipulační technika sice už má něco za sebou, ovšem dokáže ještě dalších několik let posloužit. Především značka STILL nabízí stroje s opravdu dlouhou životností. Zvládnou bez problémů i náročné provozy.

Přímo v e-shopu je kategorie s použitými vozíky. U každé nabídky máte uvedeny parametry, rok výroby, ale i cenu, kterou za pomocníka do skladu zaplatíte. Pokud se vám nechce procházet celý sortiment, je možné si vyfiltrovat konkrétní typ vozíku – vysokozdvižný s protizávažím i výsuvným zvedacím zařízením, nízký zdvih, vysoký zdvih, vychystávací vozík a tahač.

Při výběru použitého vysokozdvižného vozíku vás budou zajímat provozní hodiny, nosnost, jmenovitý zdvih a jeho celková výška.

Pravidelná péče prodlužuje životnost vozíku

Samozřejmostí je servisování manipulační techniky, během něhož se odhalí skryté vady. Odstraněním závad se předchází tomu, aby vozík vypověděl službu. Stejně tak je nezbytné vysokozdvižné vozíky umývat, a tím zabráníte tomu, aby se rozšiřovala koroze. Ruční mytí je poměrně náročné, a to jak časově, tak i fyzicky. STILL však má mobilní myčku. Nemusíte se stroji nikam jezdit, myčka přijede za vámi.

Mobilní myčka se řídí ekologickými standardy, přičemž disponuje vlastní pojízdnou čističkou odpadních vod. Nezatěžuje tedy životní prostředí a vám šetří energii, čas, ale i náklady. Mytí manipulační techniky už nebude na bedrech vašich zaměstnanců.

STILL je profesionál na desulfataci

S elektrickou manipulační technikou souvisí také sulfatace. V některých zařízeních totiž jsou ještě klasické olověné akumulátory, které jsou ohroženy sulfatací, což je proces, kdy vznikají krystaly síranu olovnatého na elektrodách, což má negativní dopad na výdržnost baterie jako takové. Nemusíte se bát, že byste museli ihned kupovat nový akumulátor, protože mnohdy pomůže takzvaná desulfatace. Vozový park bude efektivní, protože kapacita baterií se zlepší.

Jestliže tedy hledáte specialistu na manipulační techniku, obraťte se na společnost STILL. Nabídne vám celou řadu služeb spojených s vozíky, nejen jejich prodej. A podívejte se do nového e-shopu.