Zima je v plném proudu. Pro milovníka outdoorového sportu to znamená schovat kolo a vytáhnout ze sklepa lyže nebo snowboard. Lyžařské areály jsou již většinou v provozu, a tak není problém prožít víkendové dny na zasněžených svazích. Komu ale zima nevyhovuje, může si adrenalinové aktivity užít i v teple uvnitř budovy. Stačí si vybrat o jakou aktivitu máte zájem. Ač se to může na první pohled zdát divné, existuje spoustu možností, jak si užít adrenalin a aktivní sport uzavřeni uvnitř budovy.

Surfování na vlnách v uzavřeném prostoru

Jezdíte například rádi k moři a proháníte se na vlnách na surfu? Nebo si to chcete vyzkoušet, ale nemáte možnost vyrazit do míst kde jsou ideální vlny? Už nemusíte jezdit tisíce kilometrů a brát si dlouhou dovolenou. Firma na zážitky přichází se skvělou nabídkou indoor surfingu. Surf aréna nabízí jedinečnou možnost vyzkoušet si jízdu na vlně. Kompletní informace je možné nalézt na webu www.firmanazazitky.cz/indoor-surfing. Ne každý má rád vodu. Někdo se raději pohybuje volně prostorem a zažívá pocit létání. Skok s padákem vyžaduje dlouhou přípravu a skutečně velké odhodlání skočit. I když se jedná o tandemový seskok, není snadné se přemoci a jít do toho.

Zažijte pocit volného pádu

Chcete-li zažít pocit volného pádu a přitom se pohybovat pár metrů nad zemí, můžete vyzkoušet indoor skydiving. Jedná se o simulaci volného pádu ve vzduchové komoře. Proud vzduchu o rychlosti až 280km/h zajistí, že se budete vznášet jako byste padali volných pádem při skoku z letadla. Před samotným letem v komoře podstoupíte důkladnou instruktáž a samotný „let“ probíhá pod dozorem zkušeného instruktora. Samostatnou kapitolou v adrenalinových zážitcích je bungee jumping. Ten sice není možné provádět v uzavřených prostorách, ale nabízí zcela jiný pohled na volný pád. Na rozdíl od padákových skoků přidává další rozměr v podobě zpětného zhoupnutí na laně. Všechny tyto adrenalinové zážitky je možné provádět celoročně a to stojí za to!