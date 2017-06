Svět se posunul a od dob, kdy se vešel motor auta do tašky, se mnohé změnilo. Kromě toho, že je motor mnohem větší a není tak jednoduché ho vymontovat z auta ven, se do aut dostala elektronika a k té bezpochyby patří i dotykové displeje. Jsou dotykové displeje bezpečné?

Dotýkání se displeje zpomaluje

Vzhledem k tomu, že je dotykový displej v autě v oblasti rádia, což znamená, že je poměrně daleko od volantu zabere řidiči jízda s tímto autem více času. Důvod je prostý, řidiči nedokážou plně soustředit i displej i vozovku, jednak protože jsou tak daleko a jednak protože na správný dotyk musí prstem kliknout na správné místo, které musí najít. To znamená, že velmi často zpomalí, aby mohli kontrolovat i dotyk i cestu a někteří zodpovědnější řidiči dokonce zastaví, a tak není divu, že jim cesta trvá déle. Je pravdou, že někteří řidiči si zvyknou a po nějaké době už ví, kde mají přesně dát prst, aby dostali to, co chtějí, ale i tak se může stát, že budou potřebovat navolit něco, co ještě nemají naučené, protože to nedělají tak často a stejně budou muset zpomalit.

Pozor snížená pozornost!

Samozřejmě, že když se situaci na cestě věnujete jen tak polovičně, protože druhá půlka těla sleduje, jestli jste na displeji zmáčkli to správné místo, tak hrozí mnohem větší nebezpečí, zejména pokud se jedná o nezkušené řidiče anebo ty, kteří se s dotykovými displeji v autě teprve učí. Rozhodně je důležité dbát na zvýšenou pozornost a v případě, že si nejste jistí, raději opravdu zastavte vozidlo, protože je to lepší, než aby se stalo nějaké neštěstí.

Nejdeme s módou

Přestože mohou dotykové displeje řidiče omezit anebo dokonce i ohrozit, tak jsou moderní a instalují se téměř do všech aut. Jediná značka, která se těmto vymoženostem právě z bezpečnostních důvodů vyhýbá je Mazda a namísto dotykových displejů zde najdete klasické tlačítka a ke všemu na volantu, aby se řidič nemusel nikam nahýbat ani házet jedním okem někde bokem a podobně.

Některé aplikace jsou katastrofa

Nejhorší je, když na displeji kromě klasického rádia, navigace či informací o ujetých kilometrech a spotřebě najdete i jiné aplikace, protože mnohé řidiče to láká a často si to chtějí vyzkoušet a hrají si s tím, což někdy může způsobit to, že zapomenou na to, že jsou stále v autě a že řídí. Teď přichází velké dilema, protože když jsou v autech dotykové displeje, jsou moderní, a čím více aplikací nabízí, tím více roste zájem klientů, ovšem jen málokdo si uvědomí, že mít aplikace navíc není taková výhra, ale naopak, že to může být i poměrně hodně nebezpečné. Samozřejmě, že nemůžete odsoudit automobilky za to, že nám chtějí dát to nejlepší, ale můžeme je nařknout, že dotykový displej není vždy to nejlepší a také musíme mít soudnost ke svým schopnostem.

Není vždy všechno nové a moderní to nejlepší, naopak v některých případech může být pro nás třeba technologie i nebezpečná.