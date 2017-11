Podíl inteligentních technologií v bezpečnostním průmyslu rok od roku roste. Fyzickou ostrahu čím dál častěji nahrazují chytré kamerové systémy a další elektronické bezpečnostní systémy, bez kterých se v dnešní době už téměř neobejdeme. Poptávka po nich oproti minulým létům stoupla až o 180 %. V jakých technologiích je budoucnost?

Chytré kamerové systémy nahradí oči ostrahy

Kamerové bezpečnostní systémy jsou běžnou součástí zabezpečení objektů ve firemních komplexech, administrativních budovách, skladech se zbožím atd. Obyčejný přenos obrazu už ale nestačil. A tak vznikly chytré kamery, které kromě zaznamenávání obrazu umí i:

Detekovat pohyb v hlídané místnosti

Rozpoznat obličeje podezřelých

Počítat osoby vstupující do prostoru (vhodné i pro vyhodnocování návštěvnosti)

Sledovat pohyb osob po místnosti (vhodné pro vyhodnocení chování zákazníků v obchodech)

Rozpoznat SPZ vozidel

Detekovat odložené a odcizené objekty

Detekovat vandalismus a podezřelé chování

Kamery s inteligentní analýzou obrazu umí kromě zabezpečení vyhodnocovat i chování zákazníků v prodejnách (kam nejčastěji chodí, k čemu se vracejí, do jakých míst nechodí naopak vůbec), což ocení zejména jejich majitelé a prodejní stratégové.

Detektory a alarmy nahradí uši i nos ostrahy

Nemusíte mít dům plný ozbrojené ostrahy, abyste chytli zloděje při činu. Stačí vám pár dobře rozmístěných detektorů, které vás mohou upozornit na:

Pohyb uvnitř objektu

Otevření dveří nebo oken

Tříštění skla

Únik vody, CO 2 nebo jiných chemikálií

nebo jiných chemikálií Zvýšení či snížení teploty v hlídaném prostoru

Detektory při narušení hlídané zóny pak mohou spustit alarm a upozornit pult centralizované ochrany (PCO), odkud okamžitě vyrazí výjezdová služba zjednat pořádek.

Přístupové systémy nepustí do objektu nikoho cizího

Můžete mít sebelepší recepční, která ví o všem, co se kde šustne, ale v budově s tisícovkou lidí každý příchod a odchod prostě neuhlídá. K tomu slouží přístupové systémy. Které přesně ví, kdo kdy přišel a odešel nebo zda v se v budově pořád někdo nachází. Dokáží ihned rozpoznat pokusy o neoprávněný vstup a informovat pověřené osoby. K přístupu do takto střežených budov se používají nejčastěji čipové karty, čipy nebo mobilní telefony. Biometrické přístupové systémy vás do dveří pustí zase jen na základě otisku prstu, verifikace hlasu nebo skenu oční duhovky.

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) jsou skvělou technickou podporou do první linie v boji se zločincem. Když ale dojde na věc, nic se nevyrovná fyzické ostraze se psem, který na místě zadrží pachatele. Proto je dobré kombinovat jak EZS, tak i fyzickou ostrahu. Poraďte se s experty na zabezpečení z TOP Security, jaká kombinace bude nejlépe chránit váš majetek.