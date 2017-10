Sex je přirozenou součástí života. Když je však člověk mladý a čerstvě zamilovaný, jde to všechno nějak samo. Postupem času ale najednou zjistíte, že jste se s partnerem odcizili a do milostných hrátek se spíše přemlouváte. V tom případě nastává jediná otázka. Jak opět zažehnout vášeň v posteli? Zkuste si váš milostný život okořenit.

Jste na tom stejně?

Důležité je, abyste byli s partnerem naladění na stejnou vlnu. Pokud si oba uvědomujte, že není všechno v pořádku a je potřeba s tím něco udělat, máte z poloviny vyhráno. Pak už stačí jen přijít na to, co by vás oba vzrušovalo, a navštívit například sexshop.

Mluvte spolu

Důležité je rovněž mluvení, a to hlavně o svých pocitech. Možná si myslíte, že za ty desítky let, co spolu žijete, se již dokonale znáte, a nepotřebujete tedy poznávat milostné touhy svého partnera. Opak je ale pravdou. Zajděte si na příjemnou večeři a popovídejte si o svých představách. Během jídla můžete vyzkoušet i některá zaručená afrodisiaka. Nebo zkuste při vzájemné masáži zjistit, co toho druhého rozpaluje.

Hrajte si

Hračkami a hrami rozhodně nic nezkazíte. Pokud chcete vsadit na 100% jistotu, pořiďte si nové sexy prádlo. Pěkné spodní prádlo totiž často bývá zaručeným receptem, jak zvýšit touhu u mužů i žen. Aby váš milostný život neupadl do stereotypu, můžete zkusit také hraní rolí a nemusíte se omezovat jen na klasiku, kterou je nestydatá studentka. Zapojte fantazii.

Vyzkoušejte erotické pomůcky

Pokud jste však toto všechno vyzkoušeli a je vám to málo, pořiďte si erotické hračky a pomůcky. Základním vybavením v každé ložnici by určitě měly být lubrikační gely. Ty se hodí vždy, když se nedostaví požadované zvlhčení, a ušetříte si díky nim i spoustu nepříjemných odřenin. Stále více oblíbenou záležitostí je například vakuová pumpa, která se používá k navození erekce. Příjemným bonusem může být i zvětšení penisu.