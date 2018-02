Stále větší množství lidí trpí bolestmi zad, bez ohledu na věk či pohlaví. Není tak těžké přijít na to, čím to je. Dnešní doba přeje sedavému způsobu života, a to jak v pracovním prostředí, tak i v soukromí. U počítače trávíme opravdu velké množství času, většinu hodin každého jednotlivého dne. Je důležité si zdravotní rizika uvědomovat a včas učinit preventivní opatření.

Aby práce nebolela

Svůj čas u počítače bychom měli prokládat malými přestávkami na protažení. Mnozí nad tímto mávnou rukou, považují to za zbytečnost, avšak i pár minut, kdy se uvolníme ze strnulé, mnohdy hodiny stejné pozice, našemu tělu prospěje. Není na škodu si v kanceláři, ale i doma u pracovního stolu, pověsit papír s několika základními cviky, které nám pomohou uvolnit zatuhlé svalstvo a osvěžit mysl. Nezapomínejme na dostatečný přísun tekutin, a také pravidelně větrat, čerstvý vzduch si k nám najde cestu i ve víru velkoměsta. A v neposlední řadě si pořiďme kvalitní sezení.

Kvalitní židle

Můžeme s klidným svědomím dodržovat vše výše zmíněné, avšak pokud sedíme na rozpadající se napodobenině židle, všechna snaha je marná. Nestačí si ke stolu přisunout vyřazenou jídelní stoličku, na které se cítíme jako ve středověké mučírně. Pokud se chceme na práci soustředit, zvažme pořízení správného nábytku. Kancelářské židle a křesla k PC mají měkké polstrování a kvalitní prošívání, vysokou nosnost, a ve většině případů i velmi příjemné odpružení. Na webu Atan.cz je velký výběr rozličných druhů, je tedy pouze na nás, zda dáme přednost kožence, látce, či jinému materiálu, jestli zvolíme křeslo s područkami, anebo bez nich, a nakonec také zda si vybereme neutrální černou, nebo naopak židli, která rozjasní naši kancelář veselými barvami.

Výběrem pěkného křesla prokážeme velkou službu nejen našim zádům a krční páteři, ale také očím, které budou potěšeny vždy, když na designový kousek pohlédnou.