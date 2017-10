Také se vám často stává, že si nevíte rady, jakým dárkem obdarovat rodinu, přátele nebo kolegy? Už máte dost dárků, které se bez jakéhokoliv nápadu darují stále dokola? Originálními nápady a nevšedními tipy na dárky se můžete inspirovat na stránkách https://www.darky-prodej.cz/. V tomto e-shopu si vybere opravdu každý!

Co darovat mužům?

Dárky pro muže můžete vybírat jak vtipné, tak seriózní. Co třeba pořídit do kanceláře víceúčelový držák ve tvaru magnetu, kryt na kabely, nebo rámeček stylizovaný do podoby iPadu? Vtipálek určitě uvítá formy na led a hřeben ve tvaru pistole, deštník Samurai či USB flash disk vlastnící i funkci otvíráku na lahve.

Dárky pro recesisty

V případě, že chcete darovat vtipné dárky, můžete vybírat z mnoha kategorií. Zábavné gadgets na párty v podobě nejrůznějších her, pomůcky do kuchyně i hrnky a půllitry neobvyklých tvarů s vtipnými nápisy. Oblíbené jsou také hodiny a budíky, se kterými rozhodně nezaspíte. Není totiž jednoduché je umlčet. Dokud se úplně neproberete, tak se vám to nepodaří.

Erotické hrátky

Erotické hry jsou určeny jak pro páry, tak pro větší počet hráčů. Dokáží navodit dráždivou atmosféru, která okoření vaše milostné hrátky a přinese vzrušení do vašeho intimního života. Co se týká společenských her, tak na párty jsou ideální lehce lechtivé deskové hry, kdy hráči plní úkoly na kartičkách. Zažijte nevšední legraci se svými přáteli!

Ohromte ostatní krásnými loknami

Pro ty, kdo si chtějí vykouzlit nádherný účes plný svůdných loken, jsou skvělým řešením magické natáčky. Natáčky mají velice snadné použití – stačí je navléct na mokré pramínky vlasů a po uschnutí nebude moct spustit oči z nadýchaných loken. Díky tomuto báječnému dárku, který nechá za zády všechny přístroje ničící vlasy, budete hvězdou večera.