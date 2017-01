SEO optimalizace patří k řadě dalších potřebných věcí, které jsou důležité pro vaše podnikání. Pokud vlastníte web s nabídkou produktů nebo poradenských služeb, je nanejvýš nutné, aby na něj chodili potencionální zákazníci. Protože web bez návštěvníků jakoby ani neexistoval. Ke zlepšení pozic webu ve vyhledávání i ke zvýšení jeho návštěvnosti slouží SEO optimalizace. Proč je tolik důležitá si řekneme v následujícím článku. Tak neskrývejte váš web, nechte SEO, ať vás ukáže světu!

SEO optimalizace zahrnuje soubor činností, které mají za cíl zviditelnit váš web. Jednoduše řečeno, když zákazník potřebuje vyhledat instalatérské služby a do vyhledávače zadá „instalatérství Brno“, váš web s nabídkou instalatérských služeb v Brně a okolí by se měl v tom nejlepším případě objevit na předních pozicích ve vyhledávání. Tím se zvýší šance, že na něj zákazník klikne, přečte si vaši nabídku služeb, stejně tak i ceník a nakonec vám i zavolá a objedná si vaše služby. To je úplně ten nejlepší možný případ, co se vám může přihodit. Samozřejmě se to nestane jen tak samo od sebe. K tomu, aby se váš web opravdu objevil na oněch předních pozicích potřebujete již jednou zmíněné SEO. Tudíž potřebujete, aby váš web měl kvalitní obsah, kvalitní zpětné odkazy, zkrátka a dobře, aby fungoval po SEO stránce. Jedině takový web bude dobře prosperovat, zvýší svou návštěvnost a ve finále vám přinese i zisky firmy, což je hlavním cílem SEO. Pokud váš web není upraven podle SEO, nejspíš na něj žádný zákazník nenarazí a vy budete na zakázky čekat celou věčnost. Pokud tedy chcete rozhýbat vaše podnikání, investujte do SEO strategie.

SEO krok za krokem

Třeba jste zjistili, že vám k podnikání chybí kvalitní SEO. Na koho se obrátit? Na trhu existuje řada firem, které se SEO optimalizací zabývají, liší se cenou a přístupem. Ve finále je na vás, komu svůj web pro SEO optimalizaci svěříte, a proto vybírejte pečlivě. Při výběru kvalitní SEO agentury jsou důležité její reference i délka její praxe. Profesionální agentura vám nebude slibovat viditelný úspěch hned, nýbrž až v řádech několika měsíců. Teprve až za tuhle dobu lze vidět zlepšení pozic vašeho webu. SEO marketing také není jednorázovou akcí a jeho tvorba kvůli analýzám a vyhodnocování chvíli potrvá. Velkou výhodou však je, že má SEO strategie dlouhodobý účinek. Pro případ, že se v této oblasti vůbec neorientujete vám v následujících krocích ukážeme jednotlivá odvětví SEO optimalizace a vysvětlíme jednotlivé pojmy. Vy tak získáte přehled toho, co od SEO společností očekávat.

SEO AUDIT

Úplně prvním krokem SEO optimalizace by měl být podrobný SEO AUDIT, který zjistí současný stav vašeho webu, jeho silné a slabé stránky. Odborníci se zaměří na kvalitu textu na vašem webu, na jeho pozici ve vyhledávání, na zpětné odkazy, na indexovatelnost vašeho webu, na kvalitu HTML kódu i na použitá klíčová slova. Teprve po tom, co SEO AUDIT odhalí nedostatky vašeho webu se přistoupí k nápravě chyb. Každá správná SEO firma by vám měla navrhnout řešení, která povedou ke zlepšení pozic webu ve vyhledávání.

Analýza klíčových slov

Dalším důležitým krokem v SEO je analýza klíčových slov. Ta je vlastně takovou strategií, jak na váš web přivést pokud možno co nejvíce zákazníků pomocí určité fráze. Analýza klíčových slov se provádí vždy před tvorbou obsahu webu nebo před jeho úpravou, protože jednotlivá vybraná klíčová slova a fráze budete muset do tohoto obsahu vhodně zakomponovat. Nejběžnějšími nástroji pro určování klíčových slov je Google AdWords a Sklik. Podle těchto nástrojů si řada lidí vyhledává a určuje klíčová slova sama. Protože však výběr klíčového slova závisí i na spoustě dalších faktorů (třeba na vaší konkurenci), je dobré analýzu klíčových slov přenechat odborníkovi.

Kvalitní obsah webu

Pro prodávající web je důležitý i jeho relevantní obsah. Aby byl váš web dobrý, musí mít dobrou informační stopu. Tudíž čím více informací na web dáte, tím lépe pro vás. Připomínáme, že informace na vašem webu musí souviset s vaší činností a musí být pravdivé. Snažte se zákazníkům na vašem webu poradit, poskytnout jim řešení jejich problému. Když váš zákazník na vašem webu najde odpověď na svou otázku, je zcela jisté, že se vrátí i příště nebo že váš web někomu doporučí. Nebojte se na váš web dát kvalitní rady a informace zadarmo. Hodně podnikatelů se bojí, že tím dají svým zákazníkům vše, co potřebují a ti je už tudíž nebudou potřebovat. Není to pravda! Zákazník si kvalitních informací cení a s příštím problémem se jistě zase obrátí na vás.

Dalším důležitým bodem je nenechat své zákazníky ztratit se na vašem webu v záplavě nepřehledného textu. Strukturujte! Používejte poutavé nadpisy, dostatečné odsazení, pomlčky. Ne všichni zákazníci rádi čtou, nabídněte jim kratší verzi s odrážkami. Důležité je také finální shrnutí problému. Kvalitní obsah webu je pro vás klíčový, proto se nebojte do něj investovat čas a peníze, všechny tyto investice se vám vrátí se ziskem společnosti.

Linkbuilding

Linkbuilding neboli budování zpětných odkazů je pro váš web zásadním krokem. Čím více totiž budete mít odkazů, které povedou na vaše stránky, tím větší popularitu získáte. Kvalitním linkbuildingem se výrazně zlepší pozice vašeho webu ve vyhledávání a vy tak můžete čekat dynamický nárůst návštěvnosti. Důležité však je, aby odkazy byly z kvalitních zdrojů. Marné nejsou ani odkazy vedoucí od vás na další weby, nebojte se doporučit jiný web, tím zvýšíte důvěru vašich zákazníků. Samozřejmě odkazy by měly vést na weby s podobnou tématikou, která opět může návštěvníkům pomoct najít řešení k jejich problému. Je naprosto nelogické cpát na web odkazy na kteroukoliv stránku, toto jednání se může být označeno za linkfarmu a vyhledávače jej penalizují.

Odstranění penalizace vyhledávačů

Spolu s pojmem optimalizace pro vyhledávače můžete narazit i na výraz penalizace vyhledávačů. Oč běží? Každý web může být vyhledávačem automaticky penalizován, v případě, že vyhledávač rozpozná, že jste pro zlepšení jeho pozice použili některou ze zakázaných technik – k nim patří skrytý obsah, link farma, doorway page, cloaking a další. Penalizace se projeví sníženou návštěvností vašeho webu, jelikož jej vyhledávač z výsledků vyhledávání úplně vyřadí nebo sníží jeho postavení. I s tímto nevítaným faktorem si umí SEO společnosti poradit. Penalizaci odstraní a zajistí opětovné fungování vašeho webu.

Dobrá SEO agentura vám zvýší prodeje

MEDIAUNIT.cz je jednou z firem, které se SEO marketingem zabývají, a proto i vám může zvýšit prodeje. Náš tým specialistů se SEO optimalizaci věnuje již dlouhou dobu. Díky odbornosti a poznatkům, které jsme za svou praxi získali, můžeme nyní navrhnout efektivní SEO strategii i pro vaše podnikání. Pamatujte však, že zviditelnění webu není primárním cílem SEO společností, nýbrž jen nástrojem pro zvýšení prodeje a zisků ve vašem podnikání. Je až kupodivu, že stanovením správných klíčových slov, vytvořením relevantního obsahu, kvalitním linkbuildingem a dalšími kroky lze z pasivního webu vytvořit web aktivní a prodávající. Proto investice, kterou do SEO propagace dáte není vůbec marná, naopak. Konečně zviditelněte váš web, který si až dosud hrál na schovávanou!