Přemýšlíte o založení nového e-shopu, případně webových stránek vaší firmy? V takovém případě jste si jistě začali pročítat internetové diskuse a zhrozili jste se. Všude čtete, jak zařízení webu stojí desítky tisíc, jelikož je nutné platit programátora, grafika a další experty, kteří rozhodně levní nejsou. Spoustu lidí tyto informace odradí a řeknou si, že raději žádný web mít nebudou. V dnešní době je však toto rozhodnutí zásadní chybou. Co tedy lze udělat, aby vás zařízení vlastních stránek nestálo majlant?

Kdo se nebojí

Jak si tedy pomoci sám? Mimochodem, pokud si opravdu nevěříte, nejlépe vaši kapsu vyjde tvorba webových stránek na míru. Specializovaná společnost vám udělá za rozumnou cenu veškeré práce od technických po grafické. Není třeba tedy shánět více odborníků, všechno dostanete najednou a navíc za o dost nižší cenu. Jestli ovšem umíte aspoň obstojně s počítačem, nebude pro vás vytvoření vlastních stránek žádný problém. Minimálně základní design stihnete udělat během jednoho dne, u dopilování záleží jen na tom, kolik času jste mu ochotni obětovat. A že je proč, vaše práce se vám časem určitě vrátí.

Základní nastavení webu

Jako první si vyberte vhodné jméno pro doménu vaší webové stránky. Dále si ji zaregistrujte, nejlépe pod hlavičkou cz nebo com. Nyní si ještě musíte zajistit webhosting, na němž budete provozovat svůj web. Následně se pusťte se do výběru šablony. Je možné si ji koupit, ale kvalita těch zdarma již dosahuje takové úrovně, že nejde zdaleka o nutnost. Zkontrolujte, jestli si náhodou neberete šablonu na blog, když chcete provozovat e-shop a naopak. Dále se pusťte do tvoření vaší domovské stránky a menu. Oboje musí být jasné a přehledné, jinak se vám návštěvník v labyrintu ztratí. Vytvoření potřebných podstránek už je zcela na vás, ovšem rozhodně nic neodflákněte. Podívejte se i na více informací, jak vytvořit web.