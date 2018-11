Kvalitně odvedená lakýrnická práce na vašem automobilu by se dala srovnat s kvalitou šatů, jež nosíte na sobě. Tak jako šaty dělají člověka, automobil dělá kvalitní lak. Toho si totiž všimneme doslova na první pohled.

Stejně jako kvalitnímu krejčímu jde o to, aby jím ušité šaty jeho zákazníkovi dobře padly, i v zájmu majitelů autolakoven je, aby automobilu, jež opouští jejich lakovací kabinu, nebylo co vytknout. Měl by zkrátka být jako ze žurnálu.

Zdaleka nejde jen o vzhled vozu

Zdaleka ale nejde jen o pouhý vzhled daného vozu. Kvalitní lakýrnická práce má totiž zásadní vliv i na jeho životnost. A ta by měla být co nejdelší. naše vozidlo by zkrátka s námi mělo být v dobrém i ve zlém pokud možno co nejdelší dobu, což, věnujeme-li mu náležitou péči, není zas tak nedosažitelný cíl. Kvalitně odvedená lakýrnická práce bezesporu do této péče patří. A té se vašemu vozu dostane v kvalitně vybavené autolakovně. Už jen z toho důvodu vybavení autolakoven není na místě podceňovat. Naopak je třeba na vybavení autolakovny zaměřit.

Zaměřeno na lakovací kabiny

Lakovací kabiny, v nichž dochází jak k patřičným úpravám povrchů, tedy k samotnému lakování, ale i sušení již nalakovaných částí, v první řadě musí splňovat hygienické i bezpečnostní normy a emisní limity. Velmi důležitá je i role odsávacích stěn, které doslova čistí zamořený vzduch v kabině.

Spolupracujte s profesionály

Lakovací kabiny těch nejvyšších kvalit splňující veškeré zmíněné požadavky na trh dodává například společnost Naver s.r.o, jejímuž portfioliu dominují technologická zařízení pro autolakovny a jiné technické provozy. Její zařízení jsou vhodná pro nanášení různých druhů nátěrů a provozů se specializací na úpravy povrchů odmašťováním, tryskáním, broušením, lakováním a sušením. Jednotlivé lakovací boxy se od sebe liší velikostí i konstrukcí, ale i mnoha dalšími parametry, z nichž si zcela jistě vyberete model, jež bude plně vyhovovat právě vašim potřebám.