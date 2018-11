Podívejme se spolu do nepříliš vzdálené budoucnosti. Budete chtít závěsnou, stolní či stojací lampu od svého oblíbeného, řekněme italského designéra? Navštívíte jeho webovou stránku a vyberete si světlo, které se vám líbí. Kliknete na DOWNLOAD a stáhnete si za určitý poplatek tisková data pro 3D tiskárnu a uložíte je na svůj externí disk. Disk dáte do kapsy či kabelky a zajedete do nejbližšího 3D Print Shopu. Tam Vám lampu vytisknou, v barvě, materiálu a velikosti, kterou si určíte, odvezete ji domů, namontujete, hotovo.

Pravdou je, celou lampu si nevytisknete. Elektrický přívod, objímky, samotné LED žárovky, elektromateriál, tedy univerzální příslušenství, si budete i tak muset koupit obvyklou cestou. A nebudeme zde rozebírat jiné produkty, které lze 3D tiskem vyrobit celé.

Nicméně i s tímto určitým omezením je tento způsob využití 3D tisku skutečnou disruptivní inovací, tedy radikální změnou technologie výroby části osvětlení pro domácnosti. Jak by se vám líbilo takto rychlým a pohodlným způsobem mít vaše vysněné světlo, individualizované na základě vaší konkrétní potřeby, během pár hodin doma? Třeba právě takové, jako vidíte na další fotce?

Pokud nemáte představu, jak by takový 3D Print Shop mohl vypadat, tak Vám jej hned ukážeme, protože už jsou mnohé skutečně v provozu. Ten na fotce je už delší dobu úspěšně otevřený v New Yorku. Samozřejmostí je Online-varianta, kdy pouze pošlete tisková data a nikam osobně nemusíte.

Tohoto podnikatelského nápadu se jistě brzy chytne i nějaký nápaditý Start-up v ČR, a rozjede obdobu sítě, jakou je např. vám jistě známý Copy General v oblasti klasického individuálního tisku.

Máte-li pocit, že 3D Print světla mohou být jen z umělé hmoty, není tomu tak. Lze použít keramický materiál i kov. Masovému rozšíření této technologie dlouho bránila vysoká cena 3D tiskáren, ta už je ovšem minulostí. Pro domácí použití je pořídíte již od 10.000,- Kč.

Další nespornou výhodou této inovativní technologie je, že umožňuje vyrobit natolik komplexní, složité tvary, které by jinak nemohly být realizovány. Navíc je šetrná k životnímu prostředí, nevzniká zde žádný odpad!

Kouzla s tvary lze velmi dobře ukázat na tzv. The Waratah collection, vytvořené designovým studiem SandFlora, sidlícím v Sydney a inspirované stejnojmennou australskou květinou. Na ukázku zde máme stolní lampu z této kolekce:

Nakonec ještě jedna ukázka nádherného 3D designu s využitím technologie SLS Printing (Selective Laser Sintering), z dílny izraelského studia

COZI, z řady nazvané Focus:

Snad vás tento krátký výlet do blízké budoucnosti LED osvětlení zaujal, další zajímavé články najdete jako vždy na blogu LEDsviti.cz!