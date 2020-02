Na STILL servis je spolehnutí

Manipulační techniku využívají velké skladové haly, logistická centra, velkoobchody i průmyslové a výrobní podniky. A obvykle je každý den vystavena vysokému náporu. Přitom si často si ani neuvědomujeme, jak důležité je pečovat o její dobrý technický stav. Pokud ale nezajišťujeme pravidelný servis plošinových a vysokozdvižných vozíků i dalšího vybavení, může nastat chvíle, kdy nám nečekaně vypoví službu.

Jakým podmínkám bývají vysokozdvižné vozíky vystaveny

Vysokozdvižné vozíky i další manipulační technika často pracují v náročném prostředí. V halách a skladovacích prostorách je sice obvykle rovný povrch, mnohdy zde ale přetrvá vysoká prašnost. A navíc jsou nezřídka plošinové a vysokozdvižné vozíky využívány i pro transport zboží a materiálu z venkovních ploch. Setkávají se tak s deštěm a sněhem, blátem i vodou v kalužích. V zimě se přidávají ještě nízké teploty, které mohou být i hluboko pod bodem mrazu. A ani sklady a výrobní haly nemusí být vždy vytápěné. Výjimkou není ani využívání vysokozdvižných vozíků na travnatých a nezpevněných plochách. Zejména ve stavebnictví nebo v důlním průmyslu se mohou setkat i s náročnějším terénem.

Při výběru vysokozdvižného vozíku je třeba vzít v potaz řadu kritérií

Pořízení vysokozdvižného vozíku je relativně nákladná záležitost. Je tedy žádoucí, aby dokázal dlouho a dobře sloužit svému účelu. V první řadě je samozřejmě třeba zvolit kvalitní vysokozdvižný vozík od osvědčeného výrobce. Ani to ale samo o sobě není zárukou úspěchu. Typ vysokozdvižného vozíku totiž musí odpovídat zátěži, které ho budeme vystavovat. Měl by tedy mít požadovanou nosnost. A navíc bychom měli vzít v potaz i podmínky, ve kterých budeme vysokozdvižný vozík používat. Pro venkovní nezpevněný terén je třeba bytelná konstrukce a odpovídající kola. Navíc ovšem nesmíme zapomenout na fakt, že i sebevíce kvalitní technika se postupně opotřebovává. Je tedy žádoucí zjistit, zda je k dispozici kvalitní servis a náhradní díly.

Servis vysokozdvižných vozíků je nezbytným předpokladem jejich dlouhé životnosti

Kvalitní servis vysokozdvižných vozíků zajistí jeho bezproblémový a bezpečný provoz. Je ovšem nezbytné provádět ho v pravidelných intervalech. Vysokozdvižné vozíky by měly každoročně projít důkladnou servisní kontrolou, která odhalí případné problémy. To ale zdaleka není vše. Každý vysokozdvižný vozík vyžaduje pravidelnou údržbu, která je přesně popsaná v manuálu. Do ní spadá nejen výměna oleje, ale také kontrola stavu baterie. Profesionální servis samozřejmě nejen provede revizi vysokozdvižných vozíků, ale také zrealizuje veškeré potřebné opravy.

STILL zajišťuje prvotřídní servis vysokozdvižných vozíků i další manipulační techniky

STILL je zcela právem předním dodavatelem manipulační techniky. Můžeme u něj pořídit nejen plošinové a vysokozdvižné vozíky, regálové systémy a další potřebnou techniku. Dokáže také precizně naplánovat rozvržení skladu přímo na míru potřebám každého klienta, případně i zajistit školení řidičů. U STILL můžeme pořídit i bazarové zboží ve skvělém stavu. A hlavně poskytuje skvělý servis, jehož součástí je hlídání termínů pravidelných kontrol veškerého vybavení. Zajistí jak včasnou výměnu oleje, tak i zkontrolování stavu tlakových hadic, elektrických pohonů, elektronických prvků v dieslových motorech i stavu baterií. A odhalí-li poruchu, tým zkušených servisních techniků okamžitě zajistí profesionální opravu. Součástí služeb je navíc i desulfatace olověných baterií.

Jaké jsou další výhody STILL servisu?

STILL používá speciální diagnostické metody a jeho servisní síť pokrývá celé území České republiky. Navíc využívá i pojízdné servisní dílny, ve kterých je možné realizovat opravy přímo u zákazníka. Další velkou výhodou je i mobilní myčka. Technici STILL tak dokáží poskytnout okamžitý servis celé flotile manipulační techniky kdekoli v Česku.