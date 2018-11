Nadcházející zimní měsíce a s nimi související nízké teploty kladou vysoké nároky na autobaterie. S těmi je dobré počítat.

Autobaterie toho musí zvládnout docela hodně. Neroztáčí totiž pouze samotný motor, ale i ostatní spotřebiče na palubě. A čím víc jich automobil má, tím více dostává jeho autobaterie zabrat. A to samozřejmě snižuje její životnost.

Autobaterii škodíte tím, že ji nepoužíváte

Spolu samozřejmě s dalšími faktory, jakými jsou nízké teploty, městský provoz nebo paradoxně její nepoužívání, tedy odstavení. A čím jí naopak prospějete? Mimo jiné tedy pravým opakem, tedy častými jízdami. Jednou ale doslouží každá baterka, byť jste jí věnovali tu nejlepší možnou péči. V ten okamžik je zralá na výměnu.

Autobaterie podle typu auta

Nejlepším vodítkem při koupi nové baterie je baterie stará. Tu můžete z vozu jednoduše vyndat a v obchodě si na základě jejích parametrů pořídit baterku novou. Ta s ní musí být totožná nejenom rozměrově, ale měla by mít stejné i napětí, kapacitu a pólování. Pokud si výběrem autobaterie nevíte rady, nechte si odborně poradit. Špatný typ baterie by mohl váš vůz poškodit. Prodejci pak zadejte značku a model vozu a on vám doporučí vhodnou autobaterii.

Vybírejte na internetu

