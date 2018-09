Chcete mít více volného času pro své osobní potřeby? Nebojíte se technických novinek či rádi držíte krok s novou dobou? V tom případě vyzkoušejte NFC platby a Google Pay a zjistíte, že v celkovém součtu ušetříte spoustu času, který můžete následně příjemně strávit mimo obchody. Platit prostřednictvím mobilní aplikace se totiž vyplatí hned v několika ohledech.

Rychlost se dnes více než cení

Dnešní doba si žádá rychlost, a tak je zapotřebí hledat i možné úspory času ve vašem vlastním denním harmonogramu. Něco může znít jen jako drobnost, ale v konečném součtu dospějete k silné časové úspoře. Tak proč to nevyzkoušet? Navíc je více než vhodné přizpůsobovat se novým trendům ve společnosti, protože se stejně dříve či později stanou očekávaným standardem, který se bude vztahovat na všechny. A být výjimkou často moc příjemné nebývá. Je pak tedy škoda stát mimo hlavní proud, že? Dnešní doba je dynamická, a dynamiku si tak žádá od každého. Každý se však dokáže přizpůsobit, chce-li alespoň trochu.

Jedním z těchto stále nedoceňovaných časových triků, které stojí na vaší straně, je pak maximální využívání mobilní aplikace, která se váže k vašemu bankovnímu účtu. Dokážete totiž platit pouze přiložením mobilního telefonu, což vám zaručí pouze váš běžný účet. A ten má v dnešní době zřízený skutečně snad každý občan. Jedná se o krok, který je velmi praktický, a není zapotřebí se na něj předem připravovat. Stačí mít pouze u sebe svůj mobilní telefon, což je ostatně v dnešní době již běžným zvykem každého. Nebo vy vyrážíte do města bez svého mobilního telefonu? A jak na to v praxi?

Skoro kouzelná mobilní aplikace

Mobilní aplikaci si lze stáhnout například u mBank zcela zdarma, poskytují ji však samozřejmě i další bankovní instituce. Využívat ji pak lze ve všech obchodech, kde jsou umožněny bezkontaktní platby. Tyto obchody bývají označeny i speciálním symbolem u vstupních dveří, takže budete vědět, že zde je pro vás příznivé prostředí, tedy prostředí, kde je možné realizovat tzv. NFC platby. A věřte, že je takových obchodů již dostatek a stále bude jejich počet narůstat. Ani obchodníci samozřejmě nechtějí stát mimo hlavní proud vývoje ve společnosti.

Praktický postup je pak velmi jednoduchý. Stačí, když při platbách do 500 Kč rozsvítíte displej a při transakci vyšší než 500 Kč odemknete displej a přiložíte mobilní telefon k terminálu na stejné místo, kam obvykle přikládáte i platební kartu. Při přijetí platby se na telefonu následně objeví potvrzení o realizované transakci. Za pár sekund vám pak přijde na telefon i oficiální notifikace o úspěšnosti celého uskutečněného nákupu. No, není to vážně jednoduché? To zvládne skutečně každý a jedinou překážkou je často počáteční nedůvěra vůči novinkám na trhu finančních produktů. To je však pouze a jen na škodu, protože budoucnost přeje více vždy těm připraveným. Tak proč se dobrovolně ochuzovat o nové výdobytky, které navíc dokážou velmi efektivně šetřit váš osobní čas, který pak můžete věnovat pro vás mnohem příjemnějším aktivitám? Koneckonců buďte více mobilní

Ošetření možných rizik

Život však samozřejmě nepřináší pouze samá pozitiva, ale bohužel disponuje i svými riziky. Co tedy udělat v případě, že vám bude váš mobilní telefon odcizen? Prvním krokem je samozřejmě zavolat na linku vašeho operátora i na linku vaší banky, která zajišťuje mobilní aplikaci, a tuto ztrátu či odcizení tamnímu dispečinku neprodleně nahlásit.

Dále se přihlásíte do svého internetového bankovnictví a v sekci nastavení svůj telefon ihned zablokujete. To zloději podstatně znepříjemní situaci, protože se jedná o pro něj nepřekonatelný krok. Výhodou je také, využíváte-li systém Android, protože ten disponuje funkcí „Najdi moje zařízení“, kde lze následně zvolit možnost Uzamknout. Vaše současné nastavení zamknutí displeje bude tak nahrazeno uzamknutím na heslo a všechny vaše soukromé informace budou mimo okruh nebezpečí. Rizika vzniklá při ztrátě či odcizení telefonu pak nejsou tak vysoká, podmínkou je však vaše rychlá reakce a přítomnost jiného mobilního telefonu či počítače, notebooku, tabletu apod. Vše je pak rychle řešitelné a nejedná se o žádnou situaci, nad kterou by se mohla vznášet pachuť tragédie či neštěstí.

Uvědomělým používáním mobilní aplikace tak nemusíte podstupovat žádná vysoká rizika, ale můžete se těšit pouze z výhod technologického pokroku, který stále dokážete hravě sledovat. Věřte, že mobilní aplikace skutečně dokáže zrychlit dobu vašich plateb v obchodech a kapkou ke kapce získáte větší časový prostor sami pro sebe. No, nezasloužíte si to přece? Život může být pro vás zase barvitější a výmluva, že nemáte čas, tak může začít pozbývat na své dosavadní síle. Čas se totiž dá vždy ušetřit!